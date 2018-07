13 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Brüksel'deki NATO zirvesinde Amerika'nın en yakın müttefiklerine karşı çatışmacı bir yaklaşım sergileyen Başkan Trump'ın bir sonraki durağı olan İngiltere'deki resmi ziyaretine protokol kurallarını hiçe sayar bir şekilde başladığını yazıyor. Gazete, Trump'ın İngiliz The Sun gazetesine verdiği söyleşinin İngiltere'ye ayak basar basmaz yayınlandığını ve Başkan'ın bu söyleşide İngiltere Başbakanı Theresa May'i sabote eder nitelikte değerlendirmelerde bulunduğunu bildiriyor. Habere göre Trump, The Sun gazetesine verdiği demeçte Başbakan May'in şu anda başını en çok ağrıtan mesele olan Brexit konusunda görüşlerini dile getirdi. Trump, Amerika ve İngiltere arasında yeni bir ticari anlaşmaya varma konusunda istekli olup olmadığını açıkça ortaya koymadı. Trump ayrıca Theresa May'in Muhafazakar Parti'deki rakibi Boris Johnson'ı da övdü. May'in Brexit politikasının yanlış olduğunu iddia eden Trump, kısa süre önce Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Boris Johnson hakkında da, “İkisini birbirine düşürmek istemiyorum. Sadece Johnson'ın çok iyi bir başbakan olacağını söylüyorum,” şeklinde konuştu. New York Times'a göre The Sun gazetesinin Trump'la Çarşamba günü Brüksel'de gerçekleştirdiği söyleşi, İngiltere ve Amerika arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemece girildiğinin göstergesi olarak da algılanabilir. Ancak habere göre Beyaz Saray, söyleşi yayınlanır yayınlanmaz başını Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın çektiği ekip tarafından ”hasar kontrol” çalışmalarına başladı. Sanders, açıklamasında, ”Başkan Trump, Başbakan May'i çok seviyor ve çok saygı duyuyor. Söyleşide de belirttiği gibi çok iyi bir insan olduğunu düşünüyor. Şimdiye kadar May hakkında hiçbir kötü söz sarfetmedi,” ifadelerini kullandı. Oysa Trump, söyleşide, Londra'da iyi karşılanmadığından şikayet etti, Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ı da sert bir dille eleştirdi.