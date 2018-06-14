14 Haziran Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Singapur zirvesinden Kuzey Kore’nin nükleer silahlarının tasfiyesine ilişkin hiçbir somut sonuç çıkmamasına rağmen Başkan Trump’ın Kuzey Kore’nin bundan böyle nükleer bir tehdit olmaktan çıktığını iddia ettiğini yazıyor. Gazete, salı günü Kim ve Trump’ın imza attığı ve sadece 391 kelimeden ibaret olan belgenin, bir eylem planı içermekten uzak olduğunu bildiriyor. Ancak habere göre Kuzey Kore’nin nükleer savaş başlıkları ya da füzelerinden vazgeçmemesine ve bilinen 141 nükleer tesisinin tasfiyesini kabul etmemesine rağmen Trump, paylaştığı Twitter mesajında, “Başkan Obama Kuzey Kore’nin en büyük ve en tehlikeli sorunumuz olduğunu söylüyordu. Artık öyle değil. Bu gece rahat uyuyun,” ifadesini kullandı. Trump’ın Kuzey Kore meselesi şimdiden çözüme ulaşmış gibi bir hava yaratması ise birçoklarının tepkisiyle karşılaştı. Demokrat Parti’nin Senato’daki lideri Chuck Schumer, tepkisini, “Başkan Trump hangi gezegende yaşıyor? Kuzey Kore’nin elinde hala nükleer silahlar, kıtalararası füzeler var. Amerika hala tehlikede. Bir şey yok demek, onu ortadan kaldırmıyor. Trump bir şey söylediğinde sanki gerçek olacakmış sanıyor, keşke her şey bu kadar kolay olsa,” şeklinde gösterdi. Eski CIA yetkilisi ve Heritage Vakfı’ndan Kore uzmanı Bruce Klingner ise Trump ve Kim’in imza attığı belgenin, 1994 ve 2005’te imzalananlardan daha zayıf olduğuna dikkat çekiyor. Uzman, “Bu son belge, yaşanan bu kadar heyecana değecek değerde değil. İleri atılmış bir adımdan çok bir tökezlemeye benziyor,” diyor.