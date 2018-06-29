14 İlde Seçim Sonuçlarına İtiraz Edilirken Muş’ta Oylar Yeniden Sayılıyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi olmayan sonuçları açıklamasına, itirazlar sürüyor. Şimdiye kadar Adana, Düzce, Malatya, Aydın, Hatay, Elazığ, Edirne, Burdur, Niğde, Bartın, Muğla, Balıkesir, Muş ve Hakkari’de milletvekili seçim sonuçlarına itiraz edildi. Kütahya'nın Gediz ilçesinde ise cumhurbaşkanı seçiminde bir sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyların eksik yazıldığına ilişkin itiraz geldi.
AKP tarafından yapılan itirazlara yanıt veren YSK, Muş’taki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine bugün Muş ve ilçelerindeki sandıkların yeniden sayılmasına başlandı. Dün merkez ilçedeki oyların sayımı tamamlanırken, bugün 5 ilçedeki oylar yeniden sayılmaya başlandı.
Peki, yeniden sayımlar sonucu değiştirir mi? Önceki seçimlerde bazı milletvekillikleri, yeniden sayımlar sonucu el değiştirmişti. 2014 yılındaki yerel seçimlerde ise itirazlar bazı yerlerde seçimlerin iptal edilmesine yol açtı. Örneğin Yalova'daki seçimde AKP 1 oy farkla seçimi kazanmıştı. CHP'nin yaptığı itiraz sonucu oylar tekrar sayılmış bu sefer de CHP'li aday 6 oy farkla birinci gelerek Yalova Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuştu. AKP'nin bu sonuca itiraz etmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu sonuçları üçüncü kez inceledi ve seçimin iptal edilmesine karar verdi. Aynı seçimde Ağrı’da da sonuçlara yapılan itiraz üzerine seçimler iptal edilerek, ileri bir tarihte yapılmıştı.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan Diyarbakır Merkezli Rawest Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Rojesir Girasun da önceki yıllarda itirazların seçimleri iptal ettirdiğine dikkat çekti. Muş’ta sonuçların değişmeyeceğini düşünen Girasun, “Muş’ta tekrar sayıldığı zaman çok değişiklik olacağını düşünmüyorum. Şaibeye dönük iddialar vardı. Muş’ta çok değişmez. Önceki yıllarda yapılan itirazlarla seçimler iptal oldu ama DBP daha fazla oyla yeniden kazandı.”
Muş’ta oyların yeniden sayılmaya başlanması üzerine HDP ilçeye heyet gönderdi. HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Berdan Öztürk, Meral Danış Beştaş, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selçuk Mızraklı ve PM üyesi Nurten Üzümcü'den oluşan HDP heyeti, il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AKP’nin HDP’den bir vekillik almak istediğini öne sürdü. Beştaş, “HDP olarak birçok ildeki usulsüzlüklere yaptığımız itirazlar seçim kurullarında reddedilmektedir. İtirazlarımızın yapıldığı yerlerde açıkça hukuksuzluk vardır. Muş’ta da hukuksuzluğa imza atılmıştır. AKP 3.vekilimizi almak için harekete geçmiştir. Aynı AKP, sandık kurullarında itirazlarını gerçekleştirmemiştir. Burada dün itibariyle olay bitmiştir. 3 vekilin dünkü sayımdan sonra da bizde olduğu açıkça kanıtlanmıştır” dedi.
HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Muş’taki yetkililerin tehdit edildiğini ileri sürdü.
Yeniden sayım kararını Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, sonucun değişeceğine inandığını söyledi. Yaktı, “İtirazlarımız kabul edildi. Şu anda 5 ilçenin sayımı yapılmaktadır. Merkez ilçe dün sayıldı. Orada AK Parti’ye yazılmamış 53 oy tespit edildi ve eklendi. İlçelerle ilgili karar da dün çıktı. İlçelerin sayımı biterse sonucunu değiştirecek diye düşünüyoruz. 300 oyluk fark var. Bulanık, Malazgirt, Varto ilçesinde sonucu değiştirecek diye düşünüyoruz. Geçersiz oylar bize geçerse bir vekil alma durumumuz olur. Zaten seçim günü sabaha kadar iki, iki (2 HDP-2 AKP) olarak gidiyordu sabah nasıl olduysa 3-1 oldu. Biz de şaşırdık” diye konuştu.
Muş’taki sayımın yarın tamamlanması bekleniyor.
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