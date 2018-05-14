14 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Endonezya'nın ikinci büyük kenti olan Cava Adası'ndaki Surabaya'da üç kiliseyi hedef alan bombalı intihar saldırılarını ana sayfasına taşımış. Gazete, ilk resmi açıklamalara göre dört çocuklu bir çiftin düzenlediği bildirilen saldırılarda tüm ailenin yanı sıra yedi kişinin daha hayatını kaybettiğini, en az 43 kişininse yaralandığını yazıyor. Habere göre saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Endonezya polisi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, kilise saldırılarını düzenleyen ailenin kısa süre önce Suriye'den Endonezya'ya döndüğünün anlaşıldığını kaydetti. Ancak polis, bugün yapılan incelemelerde kiliseye saldıranların yalnız olmadığını, en az iki patlamanın daha meydana geldiğini ve ayrı bir apartman binasında patlamaya hazır bombalar ele geçirildiğini bildirdi. Gazete, Endonezya'daki saldırıların, Paris'te girişilen ve sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiği bıçaklı saldırıdan bir gün sonra düzenlendiğine dikkat çekiyor.
New York Times ayrıca İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı alan Amerika'nın bugün yeni elçiliğini resmen açacağını, ancak bu durumun İsrail açısından hem gurur hem de tehlike kaynağı olduğunu yazıyor. Gazete, İsrail'in bir yandan askeri ve ekonomik açıdan bugün daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğuna ve Yahudi nüfusun eskiye oranla büyüdüğüne dikkat çekiyor. İsrail savaş uçaklarının ve savunma sistemlerinin düşmanlarını bertaraf etme becerisi, casuslarının yürüttüğü etkili istihbarat faaliyetleri, milyarlarca dolara satılan yüksek teknoloji firmaları, hatta hafta sonu düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını kazanması, İsrail'in başarılarına birer örnek. Ancak gazete bir yandan da İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 1948'den bu yana bazı şeylerin değişmediğini vurguluyor. Ülkenin kuzey, güney ve doğusundaki tehdit unsurları, İran'la olan anlaşmazlıkların artması, Gazze'de binlerce Filistinlinin düzenlediği protestoların çok sayıda ölümle sonuçlanması, barış sürecini çıkmaza sokuyor. İsrailli Yahudiler, yaklaşık iki milyon Arap vatandaşın İsrail içinde yabancılaştırılması ve kapı komşuları olan milyonlarca Filistinli'nin düşmanlaştırılması nedeniyle huzur bulamıyor. Gazete, bu nedenle Filistin'le kalıcı bir barış yapmanın bir önceki nesil için var olan zorluklarının bugün de devam ettiğini kaydediyor.
Wall Street Journal ise Başkan Trump'ın dün paylaştığı Twitter mesajında da ifade ettiği gibi Amerika'nın aldığı ekonomik tedbirler nedeniyle tedarikçilerinden mahrum bırakılan Çin teknoloji devi ZTE'ye yardım eli uzattığını yazıyor. Gazete, Amerika'nın İran ve Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın Nisan ayı ortasında Amerikan firmalarının ZTE'ye elektronik parça ihracatı yapmalarını durdurma talimatı verdiğini hatırlatıyor. Ancak Trump, paylaştığı Twitter mesajında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le ZTE'yi hızlı bir şekilde yeniden iş yapar hale getirmek için ortak çalışmalar yürüttüğünü, çünkü çok sayıda Çinlinin işlerini kaybettiğini yazdı. Gazete, Trump'ın ZTE'yi ayağa kaldırma çabalarının tam da Amerika ve Çin arasında ticaret ve fikri mülkiyet meselelerini çözmek için müzakereler yürüttüğü döneme denk geldiğini vurguluyor. Öte yandan Demokrat Parti'den Trump'ın ZTE'yle ilgili hamlelerine sert yanıtlar geliyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun kıdemli Demokrat Partili üyesi Adam Schiff, paylaştığı Twitter mesajında, ZTE'nin teknolojisinin ve ürettiği akıllı telefonların Amerika açısından çok ciddi bir ulusal güvenlik ve siber güvenlik tehdidi oluşturduğunu yazdı. Schiff, Amerika'nın güvenliğinin, Çin'deki istihdamı kurtarmaktan çok daha önemli ve öncelikli olduğunu kaydetti. Kimi uzmanlarsa Trump'ın ZTE'ye yönelik yaptırımları, Çin'in ticaretle ilgili diğer müzakerelerdeki direncini kırmak için koz olarak kullandığı görüşünde.
Wall Street Journal'da bugün ayrıca İtalya'da Beş Yıldız Hareketi'nin yükselişiyle siyasetin çehresinin nasıl değiştiğiyle ilgili bir haber yer alıyor. Gazete, ”İtalya belirsiz bir döneme giriyor” başlıklı haberinde, Avrupa'daki kurulu düzeni sarsan siyasi başkaldırı hareketlerinin İtalya'da hız kazandığını yazıyor. Habere göre İtalyan halkının mevcut siyasi düzene duyduğu öfkeyi kullanarak yükselen Beş Yıldız Hareketi, aşırı sağcı milliyetçi partiyle birlik olma yönünde anlaştı. Hareketten dün yapılan açıklamada göçmenlik karşıtı Lig Partisi'yle varılan ön anlaşmanın, bir koalisyon hükümeti kurulmasının önünü açtığı bildirildi. İki partinin ana hedeflerinden biri, vergileri indirmek ve yoksullukla mücadele etmek için oluşturulan programlara yapılan harcamaları arttırmak. Partilerin programlarını bugün, hükümeti atayacak olan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunmaları gerekiyor. İtalya'daki yeni hükümetin göstereceği performans, Avrupa'da ekonomi ve göçmenlik kaynaklı sorunlara alternatif çözümler üretip üretemeyeceğini görmek açısından önemli.
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