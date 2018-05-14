14 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Endonezya'nın ikinci büyük kenti olan Cava Adası'ndaki Surabaya'da üç kiliseyi hedef alan bombalı intihar saldırılarını ana sayfasına taşımış. Gazete, ilk resmi açıklamalara göre dört çocuklu bir çiftin düzenlediği bildirilen saldırılarda tüm ailenin yanı sıra yedi kişinin daha hayatını kaybettiğini, en az 43 kişininse yaralandığını yazıyor. Habere göre saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Endonezya polisi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, kilise saldırılarını düzenleyen ailenin kısa süre önce Suriye'den Endonezya'ya döndüğünün anlaşıldığını kaydetti. Ancak polis, bugün yapılan incelemelerde kiliseye saldıranların yalnız olmadığını, en az iki patlamanın daha meydana geldiğini ve ayrı bir apartman binasında patlamaya hazır bombalar ele geçirildiğini bildirdi. Gazete, Endonezya'daki saldırıların, Paris'te girişilen ve sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiği bıçaklı saldırıdan bir gün sonra düzenlendiğine dikkat çekiyor.

New York Times ayrıca İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı alan Amerika'nın bugün yeni elçiliğini resmen açacağını, ancak bu durumun İsrail açısından hem gurur hem de tehlike kaynağı olduğunu yazıyor. Gazete, İsrail'in bir yandan askeri ve ekonomik açıdan bugün daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğuna ve Yahudi nüfusun eskiye oranla büyüdüğüne dikkat çekiyor. İsrail savaş uçaklarının ve savunma sistemlerinin düşmanlarını bertaraf etme becerisi, casuslarının yürüttüğü etkili istihbarat faaliyetleri, milyarlarca dolara satılan yüksek teknoloji firmaları, hatta hafta sonu düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını kazanması, İsrail'in başarılarına birer örnek. Ancak gazete bir yandan da İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 1948'den bu yana bazı şeylerin değişmediğini vurguluyor. Ülkenin kuzey, güney ve doğusundaki tehdit unsurları, İran'la olan anlaşmazlıkların artması, Gazze'de binlerce Filistinlinin düzenlediği protestoların çok sayıda ölümle sonuçlanması, barış sürecini çıkmaza sokuyor. İsrailli Yahudiler, yaklaşık iki milyon Arap vatandaşın İsrail içinde yabancılaştırılması ve kapı komşuları olan milyonlarca Filistinli'nin düşmanlaştırılması nedeniyle huzur bulamıyor. Gazete, bu nedenle Filistin'le kalıcı bir barış yapmanın bir önceki nesil için var olan zorluklarının bugün de devam ettiğini kaydediyor.