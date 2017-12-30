HABER

14 sıfırlı alman parası dahil 6 bin çeşit banknotu var

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 12:14 | Son Güncelleme 48 dakika önce

Koleksiyon yapmaya küçük yaşlarda kumsalda topladığı taşlarla başlayan Türk koleksiyoner, 12-14 sıfırlı Alman paraları dahil 160 ülkeye ait 6 binin üzerinde para biriktirdi.

14 sıfırlı alman parası dahil 6 bin çeşit banknotu var

Eskişehir’de yaşayan 29 yaşındaki Mehmet Ayrancı, yaklaşık 22 yıldır koleksiyonerlik yapıyor. Ayrancı’nın elinde çeşitli ülkelere ait tarihi paralar bulunuyor. Genç koleksiyoner yıllardır biriktirdiği paralarına cazip teklifler gelmesine rağmen satmayı düşünmüyor. Vefat eden dayısının hediyesi olan bir kaç para ile para koleksiyonu yapmaya başlayan Ayrancı “Asıl koleksiyonum 1700 yıllarından sonra dünya ülkelerinin kullandıkları kağıt paralar. Elimde yaklaşık olarak 160 ülkeye ait 6 bin çeşidin üzerinde kağıt para mevcut. Bugüne kadar satmayı hiç düşünmedim. Pullar için de ona yakın bir teklif geldi. Onu da reddettim. En çok Almanya klasik dönemindeki bol sıfırlı paralara ilgi duyuyorum. 1870-1930 aralığında para çeşidi çok fazla. Çok büyük enflasyonlara uğramış, yani 12 sıfır 14 sıfırlı diye tabir ettiğimiz bol sıfırlı paralar o dönemde Almanya’da basılmış. Bunun haricinde devlet para basma yetkisini eyaletlere vermiş. Her eyalet kendi parasını basmış. Bundan dolayı Almanya daha ilgi çekici geliyor” diye konuştu. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koleksiyoner alman paraları

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

'FETÖ'cüyüm diyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şok iddia

'FETÖ'cüyüm diyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şok iddia

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!

En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barzani ve Bağdat yönetiminden maaşlar için ilk adım

Barzani ve Bağdat yönetiminden maaşlar için ilk adım

En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!

En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Tesettüre uymayana hapis yerine ‘eğitim’

Tesettüre uymayana hapis yerine ‘eğitim’

Ülkede darbe son anda önlendi!

Ülkede darbe son anda önlendi!

ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama

ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.