14 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Federal Soruşturma Dairesi FBI, Merkezi İstihbarat Örgütü CIA ve Ulusal Güvenlik Dairesi NSA başkanlarının dün Senato İstihbarat Komisyonu'nda yaptıkları açıklamaların ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Amerika'nın önde gelen istihbarat örgütlerinin başkanlarının Rusya'nın 2018 Kongre ara seçimlerine de müdahale etmek için harekete geçtiği uyarısında bulunduklarını yazıyor. Habere göre Rusya, Amerika'daki siyasi ve sosyal bölünmeyi daha da derinleştirmek için özellikle sosyal medya üzerinden saldırıya geçeceği dijital bir strateji geliştirdi. Yetkililer, Rusya'nın sahte sosyal medya hesapları oluşturarak dezenformasyon yayma girişiminde bulunacağını, hatta bu şekilde Avrupa'daki seçimleri de hedef alacağını kaydediyor. Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats, Senato'da yaptığı açıklamada, Rusya'da, geçmişteki faaliyetlerin başarılı olduğu şeklinde bir düşüncenin hakim olduğunu söyledi ve bu faaliyetlerine devam edeceğine yönelik şüphe olmadığını kaydetti. Ancak gazete, istihbarat daireleri başkanlarının yaptığı bu uyarıların, Başkan Trump'ın açıklamalarıyla taban tabana zıt olduğuna dikkat çekiyor. Trump, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili haberleri ciddiye almamış, hatta müdahale olduğunu söyleyenlere öfkeyle yaklaşmıştı. Öte yandan istihbarat yetkilileri, Trump'ın Rusya'nın müdahale çabalarıyla mücadele etmek için kendilerine herhangi bir talimat vermediğini söyledi.

New York Times bugün ayrıca İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili habere yer veriyor. Gazete, İsrail polisinin Netanyahu'nun rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları doğrultusunda aleyhinde dava açılması tavsiyesinde bulunduğunu, ancak İsrail Başbakanı'nın yanlış bir adım atmadığı ve dolayısıyla istifa etmek gibi bir niyetl olmadığı şeklinde bir açıklama yaptığını bildiriyor. Habere göre bir yıl süren yolsuzluk soruşturmasını tamamlayan İsrail polisi, iki vakayı gündeme taşıdı. Bunlardan ilki, Netanyahu'nun on yıl içinde aralarında İsrailli bir film yapımcısı ve Avustralyalı bir milyarderin bulunduğu bazı kişilerden 300 bin dolar tutarında hediye alması. Gazete, Netanyahu'nun siyasi kariyerinin bu hediyeler karşılığında ne gibi ödünler verdiğine bağlı olduğu yorumunda bulunuyor. İkinci suçlama da Netanyahu'nun kendisi hakkında olumlu yayınlar yapması için popüler bir gazetenin yayıncısıyla kapalı kapılar ardında anlaşmasıyla ilgili. Polisin elde ettiği bulguların resmi suçlamada kullanılması için öncelikle bir zamanlar Netanyahu'nun yardımcılığını yapan ve eski bir askeri savcı olan Adalet Bakanı Avichai Mandelblit tarafından incelenmesi gerekiyor.