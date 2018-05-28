144 bin seçmenin sandığı taşındı: Muhalefet partileri ne diyor?

YSK'dan yapılan yazılı açıklamada, taşınacak sandıkların 144 bin seçmeni etkileyeceği belirtildi ve "Sandıkların taşınma talebi ilk kez gelmiyor, taşıma da ilk kez olmuyor. Güvenlik önemli ama hür iradeyle sandığa gidilmesi de çok önemli" dendi.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve HDP YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki, bu taleplere karşı YSK'ya itirazda bulundu ancak itiraz kabul edilmedi.

Valiliklerden YSK'ya ulaşan bu taleplerin gerekçeleri arasında 'seçim güvenliği ve seçmenlerin hür iradeleriyle oy kullanabilmesi' gibi ifadeler yer alıyor.

20 ilin valiliği, YSK'ya bazı sandıkların yerinin değiştirilmesi ya da başka bir sandıkla birleştirilmesi talebinde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), valiliklerden gelen talep üzerine 19 ilde sandık taşıma ve birleştirme kararı aldı. YSK'nın kararını BBC Türkçe'ye değerlendiren muhafelet partileri, tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olan binlerce seçmenin oy vermek için yer değiştirmek zorunda kalacağını söylüyor.

HDP Milletvekili Sancar ise YSK'nın kararı sonrası yaptığı açıklamada, seçimlerin sonucunu yüzde 0,1'lik oy farkının dahi belirleyebileceğini, yeni Cumhurbaşkanının çok az bir oy farklıyla dahi seçilebileceğini hatırlattı.

BBC Türkçe'ye konuşan CHP, HDP ve İYİ Partili siyasetçiler, YSK'nın aldığı bu kararın seçimi şaibeli hale getireceğini savunuyor ve söz konusu bölgelerdeki seçmeni sandığa gitmekten caydırabilecek bir karar olarak değerlendiriyor.

HDP: Bizim oylarımızı hedef alıyorlar

Mithat Sancar, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan detaylı envanter sonrasında, HDP'nin yüksek oy aldığı sandıkların planlı bir biçimde seçildiğini savunuyor:

"Yeri değiştirilecek sandıklarda çıkan oylar büyük çoğunlukla bizim oylarımız. Hükümet bunu rastgele yapmadı. Çok yakın bir kaynaktan biliyorum. Tek tek bütün köylerde, kim hangi partiye ne kadar oy veriyor, bütün bilgisi ellerinde var."

"Hatta bu envanter doğrudan YSK dokümanları arasında bile var. Tesadüfi ve masum bir karar değil. Çok açık bir şekilde seçime manipülasyon amaçlı bir müdahaledir."