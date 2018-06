15 aylık bebek yatağından kaçtı, yöntemi dudak ısırttı

Kısa sürede viral olan bebek güvenlik kamerası görüntüleri, küçük Chloe'nin odasından kaçma anlarını an be an gösteriyor.

Küçük kızın sırrı ise evin diğer iki sakini, fazla iştahlarıyla bilinen golden retriever cinsi sevimlli köpekler.

İki köpek kapalı kapayı açarak, kızın odasına giriyor. Daha sonra kızın yatağından çıkmasına engel olan oyuncağı yerinden oynatarak küçük kızın yataktan çıkmasını sağlıyor.

Olayın kamera görüntülerini Youtube'da yayınlayan anne-baba, sevimli köpeklerin küçük kız tarafından her kahvaltıda beslendiğinii köpeklerin bu yüzden küçük kızın odasından çıkmasınayardım ettiğini belirtiyor.