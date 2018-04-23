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15 günde ikinci maratonunu koşan İngiliz aşçı Londra maratonunda yere yığılıp öldü

23.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

29 yaşındaki aşçı Matt Campbell, 18 yaşında kaybettiği babası onuruna koştuğu Londra maratonunda yere yığılıp hayatını kaybetti. Campbell, İngiltere'nin en çok izlenen yemek programı Masterchef'te yarı finale çıkıp adını duyurmuştu.

15 günde ikinci maratonunu koşan İngiliz aşçı Londra maratonunda yere yığılıp öldü

İngiltere'de 29 yaşındaki aşçı, 18 ay önce hayatını kaybeden babası adına koştuğu Londra maratonunda yere yığılıp hayatını kaybetti.

İngiliz aşçı Matt Campbell, İngiltere'nin en çok izlenen yemek programı MasterChef'te yarı finale kalarak adını duyurmuştu.

Campbell, maratonun 36'ncı kilometresinde yere yığıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Campbell koşu öncesi, iki haftada ikinci maratonunu koşacağını duyurmuştu ve babasının onuruna, yardıma muhtaç çocuk ve gençler için çalışan The Brathay Trust adlı vakfa bağış toplamak için maratona katılmıştı.

Campbell, 8 Nisan'da da Manchester maratonunu tamamladı.

İngiliz aşçı, Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış, ve 2009 yılında BBC'nin genç şefler yarışmasında ikinci olmuştu.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Campbell, İngiltere'den ayrılıp Fransız Alplerinde özel villalarda çalışıyordu. Geçen yıl da Masterchef Profesyoneller'e katılıp yarı finale kadar yükseldi.

Campbell, babasını 18 ay önce kaybetti. Bağış topladığı internet sitesinde babasıyla ilgili şunları yazmıştı:

"Bir buçuk yıl önce hayatımın en zor zamanıydı, babamın ruhu ve enerjisi içimde yaşıyor. Hayatımdaki en ilham verici ve bana 'Hadi, neden denemiyorsun?' diyen kişi babamdır. Biliyorum başarabilirsin dedi ve beni ilk maratonumu koşmaya teşvik etti."

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