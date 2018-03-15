15 Mart Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, dün ülke genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerinin bireysel silahlanma yasalarını protesto etmek ve siyasetçileri bir an önce daha sert önlem almaya çağırmak amacıyla yaptıkları ders bırakma eyleminin yankılarına geniş yer ayırıyor.
Washington Post, genç öğrencilerin Alaska'dan Florida'ya ”gelecek nesil biziz” sloganıyla düzenledikleri gösterilerin, 24 Mart'ta Washington'da yapılacak protesto yürüyüşünün bir provası niteliğinde olduğunu yazıyor. Gazete, öğrencilerin Beyaz Saray ve Kongre önünde oturma eylemi düzenleyerek siyasetçileri silahlı şiddete karşı önlem almaya çağırdığını bildiriyor. Habere göre içlerinden bazıları Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde oy kullanacak yaşta olacak öğrencilerin verdikleri ana mesaj, silah kontrolu konusunda harekete geçmeyen siyasetçileri, akın akın sandık başına giderek kullandıkları oylarla bulundukları makamlardan uzaklaştırma tehdidi oldu. Washington ve civarında gösteri düzenleyen çok sayıda liseli, 2020 başkanlık seçimlerinde ve 2022 Kongre ara seçimlerinde de bu meselenin peşini bırakmayacaklarını, çocuk güvenliğini tehlikeye atan her siyasetçinin koltuğunun sallantıda olduğunu bildirdi. Amerikalı öğrenciler silah satın alma yaşının 18'den 21'e yükseltilmesini ve taarruz tipi silahların yasaklanmasını talep ediyor.
Washington Post bugün ayrıca İngiltere'nin kendi topraklarında eski bir Rus ajanı ve kızına sinir gazıyla yapılan ve arkasında Rusya'nın parmağı olduğu sonucuna varılan saldırıdan sonra 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını bildiriyor. Gazete, Başbakan Theresa May'in İngiltere'nin saldırıya, İngiliz ve Rus yetkililer arasında yapılacak üst düzey görüşmelerin askıya alınması ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere ziyaretinin iptal edilmesi şeklinde de karşılık vereceğini açıkladığını yazıyor. Habere göre May, bu yaz Rusya'da yapılacak Dünya Kupası karşılaşmalarının Kraliyet ailesi ve İngiliz bakanlar tarafından da boykot edileceğini açıkladı. İngiltere 1980'li yıllarda Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bu kadar büyük bir grup Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. İngiltere'nin sınır dışı edeceği Rus diplomatlar arasında, Rusya'nın Londra'daki Büyükelçiliği'nde görev yapan bazı askeri ataşeler de yer alıyor. İngiltere'nin Salisbury kasabasında bir parkta bank üzerinde koma halinde bulunan 66 yaşındaki eski Rus ajanı ve 33 yaşındaki kızının durumu ciddiyetini koruyor. Washington Post, bugünkü başyazısını da bu konuya ayırmış. İngiltere'nin Rusya'yı cezalandırdığını, Amerika'nın da aynısını yapması gerektiğini kaydeden gazete, İngiltere'deki saldırının, Batılı hükümetlerin Rus lider Putin'in giderek saldırganlaşan tavrına dur demeyi becerememesinin bir sonucu olduğunu kaydediyor. Başyazı şöyle devam ediyor: ”Putin, kışkırtıcı eylemlerini sürdürüyor. Bunların bazıları, Soğuk Savaş sırasında bile eşi benzeri görülmemiş hareketler. İngiltere şimdi önlem almak için harekete geçti. Ancak Putin'i durdurmanın yolu, Batılı ülkelerin kuracağı ittifakın Putin'e karşı ortak tavır almasından geçer. İngiliz bilimadamları, Rus ajan ve kızına karşı kullanılan sinir gazının 1970'lerde Sovyetler Birliği'nin gizlice geliştirdiği Noviçok adlı kimyasal silah olduğunu belirledi. Bu saldırı sıradan bir suç değil, devlet terörüdür. Başta Amerika olmak üzere tüm Batılı ülkeler İngiltere'nin yanında yer almalıdır. Aksi takdirde Putin'in emelleri ve cesareti, katlanarak büyüyecektir.”
New York Times gazetesiyse Pennsylvania eyaletinde Salı günü yapılan Temsilciler Meclisi özel seçiminde 33 yaşındaki eski savcı Demokrat Partili Conor Lamb'in sadece 627 oyla 60 yaşındaki Cumhuriyetçi Partili rakibi Rick Saccone'u mağlup etmesiyle ilgili habere yer ayırıyor. Gazete, Pennsylvania eyaletinin ikinci büyük kenti olan Pittsburgh ve civarındaki kırsal alanları kapsayan 18'inci bölgeyi, 2016 başkanlık seçimlerinde Trump'ın kolaylıkla kazandığını hatırlatıyor. Ancak bu seçimde çok az farkla da olsa Demokrat aday Lamb'in ipi önde göğüslemesi, Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'ye çok ciddi bir mesaj veriyor. Habere göre Cumhuriyetçi Parti, iki adayın aldıkları oy sayısının birbirine çok yakın olması nedeniyle oyların yeniden sayılmasını talep etmeye hazırlanıyor. Ancak yine de Demokrat Parti'nin Pittsburgh ve civarındaki bölgeyi alması, Trump'ın cazibesini ne kadar çok yitirdiğinin bir göstergesi. Gazete, Conor Lamb'in kampanya sırasında en ağır eleştirilerini Başkan Trump'tan çok sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik programlarını değiştirmeye çalışan Temsilciler Meclisi Başkan Paul Ryan'a yönelttiğini bildiriyor. Lamb'in bu taktiği, Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Arkansas, Utah ve Kansas gibi muhafazakar eyaletlerde seçime girerek Trump'ın 2016'da aldığı oyların peşinden gidecek olan Demokrat adaylar tarafından da benimsenebilir.
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