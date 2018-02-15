15 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını dün Florida eyaletinde Miami’ye bir saat uzaklıktaki Parkland’da 19 yaşındaki saldırganın, atıldığı liseye düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişiyi öldürmesi, 15 kişiyi de yaralamasıyla ilgili habere geniş yer ayırıyor. Miami Herald, saldırganın, Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nin eski öğrencisi Nikolas Cruz olduğunu yazıyor. Habere göre Cruz, kamuoyuna açıklanmayan bir nedenden ötürü okuldan atılmış. Ancak eski sınıf arkadaşlarından birinin açıklamasına göre Cruz’un okuldan atılma nedeni, birkaç kez okula mermi getirmiş olmasından kaynaklanabilir. Saldırıdan sonra olay yerinden kaçan ve kaçtıktan yaklaşık bir saat sonra beraberindeki tüfek ve sayısız şarjörle yakalanan Cruz, polisin açıklamasına göre okula son derece hazırlıklı gelmiş. Kendisi gaz maskesi takan, okula gaz bombası atan ve öğrencileri dışarıya çıkmaya zorlamak için yangın alarmını çalan saldırgan, gazeteye göre silahlara karşı aşırı ilgi gösteren, çok az arkadaşı olan sorunlu bir genç olarak tanımlanıyor. Sosyal medya hesaplarında havalı tüfeğiyle farelere ateş etmekle övünen, silah ve bıçaklarla poz veren Cruz’un eski sınıf arkadaşları, gazeteye yaptıkları açıklamada, olaya çok da şaşırmadıklarını, Cruz’un geçmişteki davranışlarına bakıldığında böyle bir saldırı düzenleyebilecek bir kişilik sahibi olduğunu söyledi.

Washington Post ise Florida’daki lise saldırısının yanı sıra Beyaz Saray avukatı Donald McGahn’ın Başkan Trump’la olan ilişkisiyle ilgili habere yer veriyor. Gazete, avukat McGahn’ın, Başkan Trump’ın adaleti engelleme girişiminde bulunup bulunmadığına da odaklanan Rusya soruşturmasında kilit rol oynadığını yazıyor. McGahn bir yandan görev icabı Trump’ı korumaya çalışırken diğer yandan fevri bir mizaca sahip olmasıyla bilinen Başkan’ı sakinleştirme görevi üstlenmiş durumda. McGahn’ın bu nedenle Beyaz Saray içinde her zaman hassas bir denge tutturması gerekiyor. Öte yandan McGahn ve Trump Yönetimi içinde oynadığı rol, Rusya soruşturmasıyla ilgili tartışmalardan sonra bu kez de Beyaz Saray çalışanı Rob Porter’ın eski eşlerine şiddet uyguladığının ortaya çıkması üzerine istifa etmesiyle bir kez daha odak noktası oldu. Bunun nedeni, McGahn’ın Ocak 2017’de Rob Porter’la ilgili suçlamaları öğrenmesine rağmen Porter’ın görevde kalmaya devam etmesi. Gazetenin McGahn’a yakın bir kişiden aldığı bilgiye göre Trump, McGahn’a karşı tam anlamıyla hoşnutsuzluk duymamasına rağmen, Beyaz Saray avukatının bazı olayların gidişatını kendi lehine çevirmeyi her zaman başaramadığını düşünüyor ve bundan ötürü rahatsızlık hissediyor.