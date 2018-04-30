15 Temmuz'da kamyonlu fotoğrafıyla bilinen Şerife Boz tartışması: 'Dolandırıcı' mı, 'kahraman' mı?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adaylığı başvurusu yapan Şerife Boz'la ilgili sosyal medyada yoğun tartışmalar yaşanıyor.

Bazı kullanıcılar, Boz'un "dolandırıcı" olduğunu iddia ederken, bazıları ise darbeye karşı çıkmak için sokağa dökülen bir kişi hakkında yapılan ithamların haksız olduğu görüşünde.

Türkiye kamuoyu, Boz'un adını ilk kez 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından duydu.

Boz, darbe girişiminin ardından bir hafriyat kamyonunun sürücü koltuğunda çekilen fotoğrafıyla gündeme geldi ve bazı kesimler tarafından "simge isimlerden" biri olarak kabul edildi.

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminden birkaç gün sonra toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada bu fotoğrafın kendisini ağlattığını söylemişti:

"Bir fotoğraf gördüm, çok etkiledi beni. Çarşaflı bir hanımefendi bir kamyonun direksiyonunda; yanında da başı açık, modern giyimli bir kadın muavin koltuğunda oturuyor. Kamyonun arkasında da hınca hınç insan... Meydana süratle gidiyorlar. İşte Türkiye'yi birleştiren değer bu. Bu fotoğraf gözlerimden damlaların düşmesine sebep olan fotoğraftır. Ayrımız gayrımız yok, biz birlikte Türkiye'yiz."