15 Temmuz'u anma töreninde binlerce kişi köprüde nöbet tuttu, Erdoğan 'Pennsylvania'daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü anma törenleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmada, "Pennsylvania'daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline, son FETÖ'cü hain hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Anma törenleri kapsamında binlerce kişi, adı, Boğaziçi Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen köprüde nöbet tuttu. Darbe girişiminden sonra 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmişti. Ankara'da Kızılay Milli İrade Meydanı'nda ve İzmir'de Konak Meydanı'nda da anma törenleri düzenlendi. Pazar gecesi Türkiye genelinde 90 bin camide salâlar okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da köprüde toplanan binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi sokaklardaki vatandaşlarımız Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez... Her bir mezhepten, meşrepten, her bir etnik gruptan herkes buradaydı. Sağcısı solcusu, zengini fakiri, muhalefeti iktidarı yoktu. Ay yıldızlı bayrağın altında toplanan aziz milletimiz vardı." diye konuştu.

"Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir" diyen Erdogan, "milletin FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermediğini" söyledi. 'Darbe dönemini açılmamak üzere kapattık' "Ülke hudutları içinde tüm terör örgütleriyle çok daha başarılı mücadele yürüttüklerini" anlatan Cumhurbaşkanı, "Artık yönetim sistemimizi değiştirdik. Yeni yönetim sistemiyle Türkiye'nin sıçrayışını hep birlikte göreceğiz. Bu tarihi değişim ile Türk demokrasisine çağ atlattık. Tüm bu gelişmelerle ülkemizde artık inşallah darbe dönemini bir daha açılmamak üzere kapattık." dedi. Erdoğan, "15 Temmuz sürecinde şahit oldukları rikakarlıkları da not ettiklerini" vurgularken, "O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız."Ülkemizden kaçan darbecileri bağrına basanların ilkesizlikleri hafızamızdan asla silinmeyecektir. Kimin kimlerle iş tuttuğunun gayet iyi farkındayız." dedi.

"Pensilvanya'daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline" diyen Cumhurbaşkanı "Örgütün yapılanmalarını büyük ölçüde çökerttik. Son FETÖ'cü hain de hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı ayrıca "Bu çevrede tanklara alkış tutanları da tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de tankların arasında Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidenleri unutmuyoruz unutmayacağız." ifadelerini de kullandı. 'FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündüz saatlerinde Ankara'daki programında yaptığı konuşmada ise , "Ülke ve bölgemizde yaşananlardan çıkardığımız derslerle kendimize daha aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışacağız. Şunu unutmayın, bu FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz" dedi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Ankara'da 15 Temmuz darbe girişiminde ilk olarak hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret eden Erdoğan, hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Millet Camii'nde Kuran okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun ardından 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde, darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Yemeğin ardından bir konuşma yapan Erdoğan "çok sayıda teröristi ortadan kaldırdıklarını" söyledi ve "Sadece Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı, Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 600'e yakın PKK ve PYD'liyi etkisiz hale getirdik. Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve dışında böylesine büyük kayıplar vermek ve verdirmek kesinlikle bizim tercihimiz değildir. Devlet ve millet olarak bu mücadeleye mecbur kalıyoruz." dedi. "Milletimizi kalkındırmak, refahımızı artırmak için kullanmamız gereken kaynaklarımızı terörle mücadeleye tahsis etmek zorunda kalıyoruz." diye konuşan Erdoğan "Terör örgütlerinin ısrarla üzerimize salınmasının gerisindeki amaçlardan birisinin bu olduğunu da bildirlerini" söyledi ve " "İşte bu kısır döngüyü kırmak için son yıllarda terörle mücadele stratejimizi değiştirdik. Artık tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz. FETÖ'nün de tek hedefi ülkemizin birliğidir, beraberliğidir. " dedi.

"Sahada karşılarından duramayanların, diplomasi, siyaset, ekonomi tuzaklarını da birer birer teşhis ve teşhir ettiklerini" vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan " İnşallah bundan sonra işimiz daha kolay." dedi ve "yeni yönetim sistemiyle karar alma ve uygulama mekanizmalarını tıkayarak Türkiye'yi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldıklarını" belirtti. Erdoğan "Şunu unutmayın bu FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Vatanımızı korumak, devletimize sahip çıkmak için daha kararlı hareket edeceğiz. Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla, bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz." ifadelerini de kullandı. Bu arada Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma programına TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren katıldı.