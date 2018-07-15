15 Temmuz’un İkinci Yılı

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ikinci yılında hayatını kaybedenler anılıyor.
Anma törenleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerin Ankara’daki anma etkinliğine katılmasıyla başladı.
15 Temmuz 2016 yılında bazı askerler Erdoğan’ı devirmek için tanklar, helikopterler ve savaş uçakları kullanmış, Ankara, İstanbul, Marmaris’te çatışmalar yaşanmıştı.
Darbe girişiminden Fethullah Gülen sorumlu tutuluyor.
Darbe girişimi sırasında 250 kişi hayatını kaybetmiş yaklaşık 2200 kişi de yaralanmıştı.
Darbe girişimi sonrası uygulamaya konan Olağanüstü Hal hala devam ediyor.
Darbe girişimi sonrası binlerce kamu görevlisi ya cezaevine gönderildi ya da işlerinden oldu.
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