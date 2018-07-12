15 yaşındaki erkek öğrenci okula sütyenle gitti

Zira bir gün önce yaşanan olayda bir kız öğrenci sporcu sütyeniye okula gittiği için disiplin kuruluna sevk edilmiş daha sonra da evine gönderilmişti.

OKULA SPORCU SÜTYENİYLE GİTTİ

Bu duruma sinirlenen Raymond olayı protesto etmek için ertesi gün okula sütyenle gitti ama beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

SÜTYENLERİNİ ÇIKARMALARINI İSTEDİLER



Raymond ve olayı protesto etmek isteyip okula sporcu sütyeniyle gelen diğer üç öğrenci bir odaya aınarak sütyenlerini çıkartmaları istendi.

Diğer üç çocuk sütyenlerini çıkarmayı kabul etti ve sınıflarına döndüler ancak Raymond bunu kabul etmeyince evine gönderildi.

Annesi oğluyla gurur duyduğunu söyledi ve haksızlıkla mücadele edeceklerini belirtti.

