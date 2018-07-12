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15 yaşındaki erkek öğrenci okula sütyenle gitti

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 11:55 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Liverpool kenti 15 yaşındaki kahraman çocuğu konuşuyor. Raymond Deane öğretmenlerinin aynı sınıfta olduğu bir kız öğrenciye karşı olan tutumunu protesto etmek için okula sütyenle gitti.

15 yaşındaki erkek öğrenci okula sütyenle gitti

Zira bir gün önce yaşanan olayda bir kız öğrenci sporcu sütyeniye okula gittiği için disiplin kuruluna sevk edilmiş daha sonra da evine gönderilmişti.

OKULA SPORCU SÜTYENİYLE GİTTİ

Bu duruma sinirlenen Raymond olayı protesto etmek için ertesi gün okula sütyenle gitti ama beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

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SÜTYENLERİNİ ÇIKARMALARINI İSTEDİLER

Raymond ve olayı protesto etmek isteyip okula sporcu sütyeniyle gelen diğer üç öğrenci bir odaya aınarak sütyenlerini çıkartmaları istendi.

Diğer üç çocuk sütyenlerini çıkarmayı kabul etti ve sınıflarına döndüler ancak Raymond bunu kabul etmeyince evine gönderildi.

Annesi oğluyla gurur duyduğunu söyledi ve haksızlıkla mücadele edeceklerini belirtti.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
okul mu genel ev mi belli değil. hiç giymeyin kardeş, en özgürü
Okullar eğitim içindir.
çok güzel hiç çıkarma bence ,
tebrikler. seninle aynı fikirde olmayabilirim ama senin fikirlerini mzgürce ifade. etmen için gerekirse ölürüm demil büyük bir filozof
haberin ana sayfadaki fotografıda haberin konusuyla ne kadar alakalı değil mi?
haber diye yayınlayın elin manyaklıklarını. okul kardeşim avrupalı yada afrikalı südyenle gitmek mi olur
Hassas ve çok cesur bir çocukmuş veyahut o kıza aşıkmış.
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