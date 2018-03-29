15 yaşındaki gence Snapchat hesabı karşılığı gemi tatili

Carnival Cruise Line adlı turistik gemi yolculuğu şirketi, Snapchat uygulamasında şirketin adına hesap açan 15 yaşındaki ABD'li gence, hesap karşılığında ailesiyle birlikte gemi tatili vermeyi önerdi.
Virginia eyaletinden Darian Lipscomb, şirket yetkilileri kapısına gelip @CarnivalCruise hesabını kendisinden istediklerinde çokşaşırdığını söyledi.
Lipscomb "Kapı çaldı. Cevap verdim ve dışarı baktığımda şirkete ait kocaman bir araç gördüm" dedi.
Şirket, hesap karşılığında Lipscomb'a ailesiyle birlikte İspanya'ya bedava bir gemi tatili önerdi.
Lipscombe ailesiyle birlikte 31 Mart'ta İpanya'nın Barcelona kentine uçup, şirketin en yeni gemisi Carnival Horizon'daki tatile başlayacaklar.
Darian "9 yaşındayken bir gemi seyahatine çıktık. Çok heyecanlandım ve ailemle ve arkadaşlarımla paylaşmak istedim." dedi.
Darian Lipscombe 2012'deki seyahati sırasında Snapchat'teki @CarnivalCruise hesabını aldı.
Gezinin normaldeki fiyatının 5 bin doları aşkın olduğu belirtiliyor.
Şirket Darian ve ailesine gezi boyunca başka sürprizler de yapılacağını söyledi.
Çok sayıda TSK personeline operasyon!
Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum