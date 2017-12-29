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15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 08:27 | Son Güncelleme 4 saat önce

Japonya'da bir aile kızlarını 15 yıl boyunca penceresiz bir odaya hapsederek ölümüne neden olmaktan tutuklandı.

15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

Japon polisi, penceresi bile olmayan bir odada 15 yıl boyunca kilitli tutulan bir kadının ölü bulunduğunu ve kadının ailesinin cinayet suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. Ölü bulunan 33 yaşında kadının ağırlığının 42 kilodan daha az olduğu ve soğuk algınlığı yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.

Japonya'nın Osaka kentinde meydana gelen olayda polis, ailenin kızlarını evlerinin yanındaki ısıtması olmayan 39 metrekarelik bir yerde 15 yıl boyunca kilitli tuttuğunu, günde bir kez yemek verdiğini ve bir tüpten su içmeye zorladıklarını açıkladı. Aile polise verdiği ifadede, geç kadını zihinsel olarak hasta olduğu ve şiddete başvurduğu için kilitli tutuklarını söyledi. Sanıkların ilk mahkemesi birkaç ay içinde görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Kilit

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allahsız vicdansızlar.Bütün yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz.
15 yıl seni de bir odada kilitli tutsalar sen de zihinsel hasta olursun.
japonyanın tarihine bakın hiroşimaya kadar inanılmaz azgın ve kibirli bir toplum atomu yedikten sonra değişime uğramışlar.. asyada çok kan dökmüş azgın bir millet...eskiden çok severdim onları .. KIZIL DARI TARLALARI ADLI KİTABI OKUYUP FİLMİNİ İZLEDİKTEN SONRA DAHA DA Bİ ÖFKEM ARTTI..
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