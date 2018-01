156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Yedi gün süren duruşmalarda tek tek tanık kürsüsüne çıkarak çok az sayıda cinsel istismar kurbanının yapma imkanı bulabildiği bir şeyi yaptılar. Saldırganlarıyla yüzleşip her şeyi anlattılar.

Nassar on yıllardır genç sporcuları taciz ediyor, cinsel istismarda bulunuyordu. Kyle'nin ihbarı, sonunda 175 yıl hüküm giymesiyle noktalanan süreci başlatan adımdı.

Yıllarca sadece 'mağdur ZA' olarak biliniyordu. Ancak Salı günü duruşma salonunda kürsüye çıktı, yargıç Rosemarie Aquilina karşısında her şeyi sakin bir tonla anlattı.

Kyle 12 yaşına geldiğinde, Nassar'ın penisini ayaklarına sürttüğünü söylemiş. Nassar ise her şeyi inkâr etmiş. O dönemde Kyle'nin ailesi küçük kıza inanmamışlar ve Nassar'dan özür dilemeye zorlamışlar.

Kyle ilerleyen dönemlerde Nassar'ın kendisine fiziksel istismarda da bulunduğunu anlatıyor ve tüm bunların her iki ailenin de aynı evde olduğu esnada yaşandığını söylüyor.

"Her şeyi inkâr etmiştin. Eğer gerçekten istismara uğradığımı düşündüğüm bir an olursa bunu polise ihbar etmem gerektiğini söylemiştin. Evet Larry. Buradayım. Sadece birilerine değil, herkese anlatmak için buradayım. Belki farkına varmışsındır. Küçük kızlar her zaman küçük kalmıyor. Büyüyor, güçlü kadınlara dönüşüyorlar ve dünyanı başına yıkmak için geri dönüyorlar."

Kyle, gençlik yıllarında Nassar'ın iki kızına bakıcılık yapmak üzere Nassar'ın evine gittiğini de anlattı. Bir yandan iki küçük kızı korumak için, bir yandan da psikolojik danışmanlık parasını çıkarabilmek için bu işi kabul ettiğini söyledi.

Kyle cesaretini toplayıp yaşadıklarını bir kez daha ailesine anlattığına anne ve babası bu kez kızlarına inandı.

54 yaşındaki Nassar, 1985'te Michigan Üniversitesi'nden mezun olmuş, 1986'da merkezi Indiana kentinde bulunan ABD jimnastik milli takımının doktoru olarak işe başlamıştı.

1997'ye gelindiğinde milli takımdaki görevinin yanı sıra Michigan State Üniversitesi takımının doktorluğunu da üstlenmişti. Nassar, bir yıl sonra Kyle Stephens'i taciz etmeye başladı.