156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Son Güncelleme 5 saat önce 25.01.2018 06:05 |5 saat önce

ABD Olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar, yüzlerce genç sporcuya cinsel tacizden hüküm giydi ve 175 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada konuşan tacizcileri Nassar'la yüzleşen kadınlar "Küçük kızlar büyüyor. Artık güçlü kadınlarız ve dünyanı başına yıkmak için döndük" dedi.

ABD Olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar, yüzlerce genç sporcuya cinsel tacizden hüküm giydi ve 175 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD'nin Michigan kentindeki duruşmaları takip eden BBC muhabiri Rajini Vaidyanathan ve Ronald Hughes kimileri yıllar sonra yaşadıklarını anlatmak için kürsüye çıkan taciz kurbanlarının çok sık rastlanmayacak kadar çarpıcı ifadelerini derledi. UYARI: HABERDE YER ALAN İFADELERDE BAZI OKURLARIMIZI RAHATSIZ EDEBİLECEK CİNSEL İSTİSMAR ANLATIMLARI BULUNMAKTADIR. 156 genç kadın. Onlar bugün kimlerinin annesi, kız kardeşi, çocuğu ve aynı zamanda da olimpik atletler. Hepsi aynı adamın cinsel istismarına maruz kaldıklarını söylüyor: ABD Olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nasar. Yedi gün süren duruşmalarda tek tek tanık kürsüsüne çıkarak çok az sayıda cinsel istismar kurbanının yapma imkanı bulabildiği bir şeyi yaptılar. Saldırganlarıyla yüzleşip her şeyi anlattılar. Nassar kendisine yöneltilen 10 suçlamayı da kabul etmiş, tedavi kisvesi altında genç kızları taciz ettiğini söylemişti.

150'den fazla kadına taciz iddiasıyla doktora ceza yağdı! Davayı açan kadınlar, Nassar'a verilecek cezanın okunacağı duruşmada konuşmuşlardı. Ancak bu kadınları yaklaşık 150 cinsel istismar mağduru daha takip etti. Büyük kısmı kimliklerini gizlemeden, Nassar'la yüzleşerek yaşadıklarını anlatmayı seçti. Yaşadıklarını anlatan ilk kadın Kyle Stephens'ti. Yıllarca sadece 'mağdur ZA' olarak biliniyordu. Ancak Salı günü duruşma salonunda kürsüye çıktı, yargıç Rosemarie Aquilina karşısında her şeyi sakin bir tonla anlattı. Kyle ifadesinin ardından, BBC'ye verdiği röportajda "Konuşmaya hazırdım" diyordu. Lisede taciz skandalı! Öğretmen öğrencisini elle taciz etti "Çıkıp tüm hikâyemi başından sonuna anlatmamın bana güç verdiğine inanıyorum" Nassar on yıllardır genç sporcuları taciz ediyor, cinsel istismarda bulunuyordu. Kyle'nin ihbarı, sonunda 175 yıl hüküm giymesiyle noktalanan süreci başlatan adımdı. Nassar'ın kendilerine yaptıklarını anlatan kadınların büyük kısmından farklı olarak Kyle bir jimnastikçi değildi. Sadece Nassar'ın bir hastasıydı. Kyle'nin ailesi, Nassar'ın aile dostuydu. Kyle ifade vermek için kürsüdeyken, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle küçüklüğünde çekilmiş fotoğrafları duruşma salonunda projektörlerle perdeye yansıtıldı. Nassar Kyle'yi ilk kez henüz 6 yaşındayken taciz etmişti.

Kyle, "Daha bebek dişlerimin hepsi düşmemişti bile" diyor. Nassar önce cinsel organını Kyle'ye göstermeye başlamış, daha sonra Kyle'nin önünde mastürbasyon yapmaya… Kyle ilerleyen dönemlerde Nassar'ın kendisine fiziksel istismarda da bulunduğunu anlatıyor ve tüm bunların her iki ailenin de aynı evde olduğu esnada yaşandığını söylüyor. '46'lık raporum var' diyerek taciz etti! Kyle 12 yaşına geldiğinde, Nassar'ın penisini ayaklarına sürttüğünü söylemiş. Nassar ise her şeyi inkâr etmiş. O dönemde Kyle'nin ailesi küçük kıza inanmamışlar ve Nassar'dan özür dilemeye zorlamışlar. Kyle Stephens, ifadesinde doğrudan Nassar'a hitap ederek konuştu. "Beni hızla büyümek zorunda bıraktı" diyen Kyle, "Küçükken anlamıyorsunuz ama büyüdüğünüzde ne kadar iğrenç bir şey yaşadığınızı fark ediyorsunuz" diyerek hislerini anlatıyor. Kyle, Salı günkü ifadesinin yedinci dakikasında yargıç Aquilina'ya dönerek doğrudan Nassar'a hitap ederek konuşup konuşamayacağını sormuştu. Kyle Nassar'a, yaptıklarını ailesine anlattığında Nassar'ın nasıl evlerine çağırıldığını hatırlattı.

"Her şeyi inkâr etmiştin. Eğer gerçekten istismara uğradığımı düşündüğüm bir an olursa bunu polise ihbar etmem gerektiğini söylemiştin. Evet Larry. Buradayım. Sadece birilerine değil, herkese anlatmak için buradayım. Belki farkına varmışsındır. Küçük kızlar her zaman küçük kalmıyor. Büyüyor, güçlü kadınlara dönüşüyorlar ve dünyanı başına yıkmak için geri dönüyorlar." Kyle, gençlik yıllarında Nassar'ın iki kızına bakıcılık yapmak üzere Nassar'ın evine gittiğini de anlattı. Bir yandan iki küçük kızı korumak için, bir yandan da psikolojik danışmanlık parasını çıkarabilmek için bu işi kabul ettiğini söyledi. Kyle cesaretini toplayıp yaşadıklarını bir kez daha ailesine anlattığına anne ve babası bu kez kızlarına inandı. 54 yaşındaki Nassar, 1985'te Michigan Üniversitesi'nden mezun olmuş, 1986'da merkezi Indiana kentinde bulunan ABD jimnastik milli takımının doktoru olarak işe başlamıştı. Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı' 1997'ye gelindiğinde milli takımdaki görevinin yanı sıra Michigan State Üniversitesi takımının doktorluğunu da üstlenmişti. Nassar, bir yıl sonra Kyle Stephens'i taciz etmeye başladı.

Nassar dört Olimpiyat oyunlarında ABD jimnastik takımının doktoruydu. Ters bir şekilde düşen sporcuların yardımına koşan ilk kişilerdendi. Nassar, ABD jimnastik dünyasında işini iyi yapan ve hastalarına tütüzlikle yaklaşan bir doktor olarak ün yapmıştı. Carrie Hogan, Michigan State Üniversitesi beyzbol takımında oynuyordu. Mahkemeye p dönemlerde Nassar tarafından tedavi edilmenin bir ayrıcalık olarak algılandığını anlattı. Profesyonel sporcu olmayı amaçlayanlar için iyi bir tedavi geleceklerini değiştirebiliyor. "Tedavi ettiği Olimpik jimnastikçilerin imzalı fotoğraflarını hatırlıyorum. En iyinin en iyisiydi. Jimnastik dünyasında tanrı diyorlardı." 2013'te bir radyo röportajında Nassar genç sporculara nasıl bakılması gerektiğini anlatıyordu: "Sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da bu sporcuların korunması gerekiyor. Kendileriyle ilgilenildiğini onlara hissettirmelisiniz." Nassar aynı röportajda "Neredeyse tüm fiziksel sakatlıkları atlatabilirler. Alınan psikolojik yaralar ise yıllar sonra geri dönüp bu genç sporcular için kâbusa dönüşebilir."

Nassar'ın kendilerine yaptıklarını anlatan kadınların büyük kısmı, eski doktorun elde ettiği üst düzey statü nedeniyle çıkıp yaşadıklarını anlatamadıklarını söyledi. Onlar için Larry Nassar'ı ihbar etmek imkansız bir şeydi. Nassar'ın genç kızlara cinsel istismar yöntemi ise her seferinde neredeyse aynıydı. Kurbanların büyük kısmı jimnastikçiydi. Büyük kısmı acı içerisinde yardıma muhtaç bir halde Nassar'ın kapısını çalıyordu. En savunmasız oldukları anda, Nassar kızları yaptığı şeyin normal olduğunu ikna ediyordu. Kızlara dokunurken bir yandan da günlük bir sohbet yapıyor, şakalaşıyordu. 2000 - 2003 yılları arasında Michigan State Üniversitesi voleybol takımında oynamış olan Jennifer Rood Bedford, "Taytımı çıkarmama seçeneğim olduğu için kendimi şanslı hissediyordum" diyor. "Yüzüstü yatmamı istedi. Bana dokunmaya başladığında kalça bölgesine basınç uygulayarak beni tedavi edeceğini söyledi. Elini kalçama götürdüğünde kendi kendime her şeyin normal olduğunu söylüyordum. 'Doktor ne yaptığını biliyor bebek olma' diyordum.

Eski bir jimnastikçi Rachael Denhollander ise Nassar'ın kendisini 15 yaşından itibaren istismar ettiğini anlattı ve BBC'ye verdiği röportajda "Yatarken kendi kendime 'Her şey yolunda mı? Pek öyle değil gibi' diye düşündüğümü hatırlıyorum" dedi. Nassar Rachael'in annesinden yatağın baş tarafında oturmasını istiyordu. Böylece kızına yaptıklarını göremiyordu. Bir eliyle spor masajı yaparken, havlunun altında tuttuğu diğer elinin parmaklarını Rachael'in vajinasına ya da anüsüne sokuyordu. Son muayenelerinden birisinde Nassar Rachael'in sutyenini açarak memelerine de dokunmuş. Rachael, o anda tüm yaşadıklarının bir tedavi değil, taciz olduğunu anladığını söylüyor. Mahkemede ifade veren kadınların büyük kısmı, Nassar'ın tacizleri nedeniyle bugün erkeklere güven duyamadıklarını söylüyor. Jennifer Rood Bedford, "Kendimi sorguladım, kendimi suçladım" diyor. "İnsanların özünde iyi olduğuna inanmak isterdim. 'O bir doktor seni tedavi ediyor, düşündüğün gibi bir şey yapmak istemiş olamaz' derdim." Bir diğer jimnastikçi Gwen Anderson için taciz ve istismar henüz 12 yaşındayken başlamış.