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16 Mart Amerikan Basınından Özetler

16.03.2018 18:00 | Son Güncelleme

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16 Mart Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın, Trump şirketler grubunun aralarında Rusya'yla ilgili olanlar da olmak üzere bazı belgeleri ekibine teslim etmesi için mahkeme kararı çıkarttığını bildiriyor. Gazete, Mueller'ın bu talimatının, ilk kez Trump'ın şirketleriyle doğrudan bağlantısı olan kayıtları inceleme altına alma girişiminde bulunduğunu ve bunun, soruşturmanın adım adım Trump'a doğru yaklaştığının göstergesi olduğunu yazıyor. Habere göre mahkeme kararının kapsamı ya da Mueller'ın belgeleri Trump'ın şirketler grubunu kapsayan şemsiye kuruluştan neden doğrudan istemek yerine mahkeme kararı çıkarttığı, net değil. Gazeteye göre bu gelişme, Trump'ın avukatlarının bir zamanlar ”neredeyse tamamlandı” dedikleri soruşturmanın en az birkaç ay daha süreceğini gösteriyor. Mueller'ın soruşturmasının, yabancı kaynaklı paranın Trump'ın siyasi faaliyetlerini finanse etmede nasıl bir rol oynadığını inceleme yönünde genişlettiği gözleniyor. Mueller, geçtiğimiz haftalarda da aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne danışmanlık yapan bir kişi de olan bir grup tanığı, Emirlik fonlarının Amerika'ya akışı hakkında sorguya çekmişti. Mueller'ın şimdiye kadarki taleplerini yerine getiren Trump şirketler grubunun bu son talimata karşı koyacağına ilişkin herhangi bir belirti yok.

New York Times bugün ayrıca Trump Yönetimi'nin dün Rusya'yı Amerika ve Avrupa'daki nükleer santralları, su ve elektrik şebekelerini hedef alan bir dizi siber saldırı geliştirmekle suçladığını yazıyor. Gazeteye göre Amerikalı yetkililer ve özel güvenlik firmaları, Rusya'nın siber saldırılarını, Moskova'nın ülkeler arasında bir anlaşmazlık çıkması durumunda Batılı ülkelerin kritik öneme sahip altyapı tesislerini hedef alabileceğinin bir sinyali olarak yorumluyor. İç Güvenlik Bakanlığı, dün yayınladığı raporda, Trump'ın yemin ederek başkanlık görevini resmen devralmasını izleyen aylarda Rus hacker'ların enerji santrallarının kontrol sistemlerine eriştiğini kaydetti, ancak hangi santralların hedef aldığı konusuna açıklık getirmedi. Rapora göre Rus hacker'lar, santralları kontrol eden bilgisayar sistemlerini sabote edecek ya da devre dışı bırakacak kadar ileri gitmedi. Dijital güvenlik firması Symantec'ten Eric Chien'in görüşlerine yer veren gazete, enerji santrallarını kapatma becerisine sahip olan Ruslar için şu anda tek eksik parçanın siyasi motivasyon olduğunu kaydediyor. Gazete, Amerikan istihbarat örgütlerinin son bir buçuk yıldır saldırılardan haberdar olduğunu, Trump yönetimininse ilk kez saldırıların sorumlusu olarak Rusya'yı gösterdiğini bildiriyor.

Washington Post ise Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ı görevden almaya hazırlandığını, McMaster'ın dışında başka üst düzey yetkililere de sıra gelebileceğini bildiriyor. Gazetenin konuyla ilgili bilgisi olan beş kişiden aldığı habere göre Trump, şahsi olarak hiçbir zaman uyum içinde olamadığı McMaster'ın görevine son vermeye hazır olsa da, üç yıldızlı generali aşağılamamak ve küçük düşürmemek için dikkatli adım atmaya çalışıyor. Öte yandan habere göre Trump'ın üst düzey kadroda yaptığı değişikliklerin arkası geleceğe benziyor. Beyaz Saray içinde görev yapan birçok yetkili bu nedenle ‘sıra bana mı geldi?’ korkusunun ve belirsizliğin hakim olduğu bir bekleyişe geçmiş durumda. Trump, bir yandan da çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergilerini ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la görüşme kararını zafer olarak nitelendiriyor. Gazeteye göre Başkan, böyle bir ortamda ekibini gözden geçirme ve bazı ayarlamalar yapma sürecine girdiğinin ve bu süreçten de oldukça büyük haz aldığının sinyallerini veriyor. Ancak gazete, adlarının açıklanmasını istemeyen 19 başkanlık danışmanı ve yetkiliyle yaptığı görüşmelerden, Beyaz Saray'a son günlerde anksiyete havasının hakim olduğu, gerçekle söylenti arasındaki farkı ayırt etmenin giderek zorlaştığı sonucu çıktığını yazıyor.

Miami Herald gazetesiyse dün Florida International Üniversitesi kampusunu Sweetwater kentine bağlayan ve inşası halen devam eden yaya üst geçidinin çökmesiyle ilgili habere geniş yer ayırıyor. Gazete hızlandırılmış, yeni bir teknikle inşa edilen 950 tonluk yaya üst geçidinin yol kenarında aylar boyunca monte edildiğini ve geçtiğimiz Cumartesi sabahı sadece birkaç saat içinde kaldırılarak yerine yerleştirildiğini bildiriyor. Habere göre Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, köprünün neden çöktüğünü ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı. Ancak inşaat mühendisleri, olayın nedenini anlamanın aylar süreceğini kaydediyor. Uzmanlar, hemen hemen tüm köprü ya da bina çökme vakalarında nedenin tasarımda değil, inşaat hatalarında arandığı görüşünde. Habere göre uzman mühendisler önümüzdeki haftalarda enkazdan aldıkları numuneleri inceleyerek çökmenin nedenini anlamaya çalışacak. Öte yandan uzmanlar, daha yüksek maliyete rağmen hızlandırılmış köprü inşaatı tekniklerinin son on yılda özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu kentlerde oldukça popüler hale geldiğini kaydediyor. Bunun nedeni, köprü yerine yerleştirilirken yolun araç trafiğine açık kalabilmesi.

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