16 Nisan Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, geçen yıl Mayıs ayında Başkan Trump tarafından görevden alınan eski FBI Başkanı James Comey'nin dün akşam ABC Televizyonu'ndan George Stephanopoulos'a verdiği söyleşinin ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Comey'nin yarın piyasaya sürülecek ”Daha Yüksek Bir Sadakat: Gerçek, Yalanlar ve Liderlik” adlı kitabının tanıtımı için çıkacağı medya turuna ABC Televizyonu'ndan başlayan Comey'nin kısa zamanda en çok satanlar listesinde yer alacağına şüphe olmadığını yazıyor. Habere göre Comey, söyleşide, Donald Trump'ın ahlaki açıdan Amerika'nın başkanı olabilecek biri olmadığını ve Trump'ın Amerika'nın değerlerini yansıtmadığını söyledi. Comey ayrıca Trump'ın Rusya'nın şantajlarına karşı savunmasız olabileceğini de dile getirdi. Washington Post'un Comey'le ilgili bir başka haberiyse eski FBI Başkanı'nın Amerikan kamuoyu tarafından ne kadar tanındığıyla ilgili. Philip Bump imzalı ve ”Comey Kimi İkna Etmeye Çalışıyor? başlıklı habere göre Başkan Trump ve Comey arasındaki söz düelloları ve çekişmeler artık tamamen su yüzüne çıkmış durumda. Gazeteye göre bu durumda sorulması gereken soru şu: ”Amerika'da şimdiye kadar kafasında Comey ve Trump hakkında bir görüş oluşturmayan kaldı mı?” Ancak kamuoyu yoklamaları, şaşırtıcı bir sonuç ortaya koyuyor ve Amerikan kamuoyunun üçte birinin Comey hakkında görüş sahibi olacak kadar bilgili olmadığı sonucuna varıyor. Washington Post ve ABC News'ün ortak anketine göre Amerikalılar'ın yüzde 30'u Comey hakkında olumlu görüşlere sahipken yüzde 32'sinin görüşleri olumsuz. Ankete katılanların yüzde 38'i ise Comey hakkında hiçbir fikirleri olmadığını, eski FBI Başkanı hakkında bir şey bilmediklerinin kaydetti. Anketin bir başka sonucuysa Comey'nin inandırıcılığıyla ilgili. Katılımcıların yarısı Comey'nin Trump'tan daha inandırıcı olduğunu düşünüyor. Comey'yi güvenilir bulanların büyük çoğunluğunun Demokrat Parti taraftarı seçmen olmasıysa şaşırtıcı değil. Gazete, anketin en ilginç yanının katılımcıların yüzde 40'a yakınının Comey hakkında hiçbir fikirleri olmadığını beyan etmelerine rağmen yüzde 48'lik bir kesimin Comey'yi Trump'tan daha güvenilir bulması olduğunu vurguluyor. Gazeteye göre bunun nedeni, Trump'ın Comey'e göre çok daha tanınan bir sima olması ve Amerikalılar'ın çoğunun Trump'ı dürüst bir başkan olarak kabul etmemesi.