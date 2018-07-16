16 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Başkan Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Helsinki zirvesiyle ilgili yorumlara geniş yer ayırıyor.

Washington Post, zirvenin Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın 12 Rus askeri istihbarat görevlisine 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suçlama yöneltmesiyle ilginç bir hal aldığını yazıyor. Gazete, bu nedenle Trump'ın eline Rus mevkidaşını sıkıştırmak için önemli bir koz geçtiğini, ancak Trump'ın bu kozu kullanma olasılığının bulunmadığını kaydediyor.

Birçok uzman, zirvenin ekonomik açıdan zayıflayan, küresel politika açısındansa giderek daha çok tecrit edilen Rusya adına bir zafer olduğunu düşünüyor. Washington Post, Putin'in dünya liderleriyle yapacağı görüşmelerden önce çok ciddi ve titiz bir hazırlık ve araştırma süreci geçirdiğini vurguluyor. Gazetenin görüş aldığı Amerika'nın eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul, Putin'in birçok meselenin ayrıntılarıyla ilgili bilgisinin Trump'tan çok daha fazla olduğunun altını çiziyor. Putin'le birçok kez biraraya gelen ve Rus lideri yakından tanıyan McFaul, Rus liderin kolay kolay ödün vermediğini, müzakereye oturmadığını, kimseye iyilik yapmadığını söylüyor. McFaul'a göre Trump'ın Putin'in kendisine bir iyilik yapıp Ukrayna ya da Suriye'den çıkabileceğini düşünmesi bile son derece gülünç. Gazetenin görüş aldığı eski CIA yetkilisi John Cipher da Büyükelçi McFaul'la bu konuda aynı çizgide. Cipher, ”Bu zirve iki eşit tarafın buluşması değil, bir sahtekarla kolayca aldatılabilen birinin buluşmasıdır. Biri muhaliflerinin öldürülmesi emri verirken diğeri, muhaliflerine Twitter'da saldırıyor,” diyor.