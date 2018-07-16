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16 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

16.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

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16 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Başkan Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Helsinki zirvesiyle ilgili yorumlara geniş yer ayırıyor.

Washington Post, zirvenin Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın 12 Rus askeri istihbarat görevlisine 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suçlama yöneltmesiyle ilginç bir hal aldığını yazıyor. Gazete, bu nedenle Trump'ın eline Rus mevkidaşını sıkıştırmak için önemli bir koz geçtiğini, ancak Trump'ın bu kozu kullanma olasılığının bulunmadığını kaydediyor.

Birçok uzman, zirvenin ekonomik açıdan zayıflayan, küresel politika açısındansa giderek daha çok tecrit edilen Rusya adına bir zafer olduğunu düşünüyor. Washington Post, Putin'in dünya liderleriyle yapacağı görüşmelerden önce çok ciddi ve titiz bir hazırlık ve araştırma süreci geçirdiğini vurguluyor. Gazetenin görüş aldığı Amerika'nın eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul, Putin'in birçok meselenin ayrıntılarıyla ilgili bilgisinin Trump'tan çok daha fazla olduğunun altını çiziyor. Putin'le birçok kez biraraya gelen ve Rus lideri yakından tanıyan McFaul, Rus liderin kolay kolay ödün vermediğini, müzakereye oturmadığını, kimseye iyilik yapmadığını söylüyor. McFaul'a göre Trump'ın Putin'in kendisine bir iyilik yapıp Ukrayna ya da Suriye'den çıkabileceğini düşünmesi bile son derece gülünç. Gazetenin görüş aldığı eski CIA yetkilisi John Cipher da Büyükelçi McFaul'la bu konuda aynı çizgide. Cipher, ”Bu zirve iki eşit tarafın buluşması değil, bir sahtekarla kolayca aldatılabilen birinin buluşmasıdır. Biri muhaliflerinin öldürülmesi emri verirken diğeri, muhaliflerine Twitter'da saldırıyor,” diyor.

Washington Post bugün ayrıca İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın Tahran'da bir arşive yaptığı baskına yer veriyor. MOSSAD’ın elde ettiği 100 bin sayfalık belgenin, İran'ın geçmişte nükleer silah üretimiyle ilgili araştırmalarının kapsamının ne kadar geniş olduğunu ortaya koyduğunu öne sürüyor. Gazete, İsrailli casusların Ocak ayında Tahran'dan çaldıkları belgelerin, İran'ın elinde yabancı kaynaklı silah tasarımları olduğunu ve bomba yapımı teknolojisinde 2003 yılında çok kritik bir noktaya ulaştığını gösterdiğini yazıyor. Habere göre çalınan belgeler, İran'ın son nükleer faaliyetleri hakkında veri içermiyor. Ya da belgelerde İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını ihlal eder nitelikte faaliyetlerde bulunduğuna dair kanıtlar yer almıyor. İran, anlaşma şartlarına uyduğunu ve nükleer silah elde etmek gibi bir niyeti olmadığını sürekli tekrarlıyor. Ancak İsrailli yetkililer, arşivden elde edilen verilerin, İran'a güvenilemeyeceğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydediyor.

New York Times ise 2020 başkanlık seçimlerine şimdiden hazırlık yapmaya başlayan Demokrat Partili politikacılarla ilgili bir habere yer veriyor. Gazete, özellikle Massachusetts eyaleti Demokrat Parti Senatörü Elizabeth Warren'ın başkanlık yarışında aday olacağına dair açıklama yapmamış olsa da bunun güçlü sinyallerini verdiğini kaydediyor. 69 yaşındaki Elizabeth Warren, Başkan Trump'ın karşısına çıkacak en güçlü Demokrat liderlerden biri konumunda. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise yıllar boyunca oluşturduğu güçlü siyasi konumunu kullanıyor ve partinin lideri olarak öne çıkıyor. New Jersey Senatörü Cory Booker ve California Senatörü Kamala Harris ise ara seçimlerden önce partinin yeni yüzleri olarak yükseliyor. Demokrat Parti içindeki varlığını hissettiren bir diğer sima ise bir kez daha başkanlık yarışına katılabileceğinin işaretlerini veren Vermont Senatörü Bernie Sanders. Sanders'ın 76 yaşında olmasına karşılık 49 yaşındaki Cory Booker'ın genç ve dinamik bir Demokrat olarak siyasi arenadaki varlığını pekiştirmesi, olası adayların farklı ırksal kökenlerden gelmeleri, parti içindeki çeşitliliği arttıran etkenlerden en önemlisi.

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