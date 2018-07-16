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16 Temmuz Pazartesi Gününden Fotoğraflar

16.07.2018 15:19 | Son Güncelleme

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar​

16 Temmuz Pazartesi Gününden Fotoğraflar

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar​

PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
Bir kupa, iki kutlama!Bir kupa, iki kutlama!
Erdoğan ile Trump telefonda görüştüErdoğan ile Trump telefonda görüştü
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