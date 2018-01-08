17 Bin Nüfuslu Beytüşşebap’a 638 Milyon Ödenek

Son Güncelleme 6 saat önce 08.01.2018 19:18 |6 saat önce

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesinde kullanılmak üzere 639 Milyon lira gönderilmesi tartışmalar neden oldu. 17 bin nüfuslu ilçeye bu kadar büyük bir meblağın gönderilmesi herkesi şaşırttı.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesinde kullanılmak üzere 639 Milyon lira gönderilmesi tartışmalar neden oldu. 17 bin nüfuslu ilçeye bu kadar büyük bir meblağın gönderilmesi herkesi şaşırttı. HDP olayı meclise taşıyınca soruşturma başlatıldı. Irak sınırına yakın Beytüşşebap ilçesi bugünlerde esrarengiz ödenekle gündemde. İddiaya göre Maliye Bakanlığı, ilçede kullanılmak üzere 639 milyon TL ödenek gönderdi. Para Şırnak kent merkezindeki bir kamu bankasının hesabına yatırıldı. Ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken Fetullah Gülen bağlantısı nedeniyle açığa alınan ancak daha sonra geri dönen S.D isimli bir polis, parayı başka bir hesaba aktarmak istedi. Kent merkezindeki bankaya giderek parayı çekmek isteyen polis, bir banka memurunun dikkati çekti. 17 bin nüfuslu bir ilçeye bu kadar yüksek meblağlı para gönderilmesine anlam veremeyen memur durumu banka yöneticilerine bildirdi. Banka yönetimi işlemi durdurarak, Emniyet Müdürü'ne haber verdi. Yerel yetkililerin açıklama yapmadıkları konuyu Halkların Demokratik Partisi, meclis gündemine getirdi. HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a şu soruları sordu;

”1-Beytüşşebap Mal Müdürlüğü adına gönderilen 639 milyon TL'lik ödenek, Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü adına açılan hesaba neden transfer edilmiştir? 2-639 milyon TL'lik ödenek kim tarafından ve ne için kullanılmak üzere Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine gönderilmiştir? 3-639 milyon TL'lik yüksek meblağlı paranın Beytüşşebap'ta kontrol noktalarına kurulan bariyerlere harcandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise kurulan bariyerler altın kaplama mıdır? 4-Vurgun girişimine ilişkin bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise soruşturma ne aşamadadır? Olayda vurgun girişimi yapanlar ile Ankara Maliye Bakanlığı'nın iş birliği içinde olduğu iddiaları doğru mudur? 5-Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Fettullahçı Terör Örgütünden açığa alındıktan sonra geri dönen ve para işlerine bakan görevli bir polis memuru ile Maliye Bakanlığı'ndaki işbirlikçilerinin vurgun girişiminden dolayı bir adli ve cezai işlem uygulanmış mıdır? 6- Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener, olaya ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmamasının nedeni nedir?”