17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali Konserlerle Sona Erdi

Festivalde yönetmenliğini Ercan Kesal’ın yaptığı “Fındıktan Sonra” belgeselinin Kuzey Amerika ilk gösterimi de yapıldı. Filmden sonra seyircilerle söyleşi yapan Ercan Kesal, daha sonra büyük ilgi gören kitaplarını da imzaladı.

Ercan Kesal yönetmenliğini yaptığı “Fındıktan Sonra” belgeselini takiben kitaplarını da seyirciler için imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülüne layık görülen Tayfun Pirselimoğlu’nun “Yol Kenarı” filmi ile başlayan festivalde yer alan birçok filmin Kuzey Amerika’daki ilk gösterimi yapıldı. Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nin sinema salonlarında gösterilen, büyük ilgi gören filmler seyirciler tarafından bolca alkışlandı.

Gelenekselleşip Amerikalı izleyicilerin de büyük ilgisini çeken Boston Türk Film ve Müzik Festivali’nin 17’incisi sona erdi. Festivalde filmler, yönetmenler ile söyleşiler, Türk sineması üzerine panel, konserler ve müzik atölyesi yer aldı.

Filmlerin gösterimine katılan yönetmenlere ödülleri takdim edildi. Film gösterimlerinden sonra Boston Globe gazetesinin film eleştirmeni Peter Keough’nun moderatörlüğünü yaptığı Türk Sineması üzerine bir panel de programda yer aldı.

Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nda, ‘En İyi Kısa Film Jüri Ödülü’nün sahibi Merve Gezen’in Scrabble, ‘En İyi Kısa Film Seyirci Ödülü’nü alan Rıdvan Yavuz’un Kuyu, ‘En İyi Belgesel Jüri Ödülü’nün sahibi Batuhan Kurt’un Hudut, ‘En İyi Belgesel Seyirci Ödülü’nü alan Enver Arcak’ın Hermana filmleri de festival programında seyirci ile buluştu.

Ayrıca, festival programında Fikret Reyhan'ın Sarı Sıcak, Ferzan Özpetek’in İstanbul Kırmızısı, Reha Erdem'in Koca Dünya, Andaç Haznedaroğlu'nun Misafir, Sıtkı Can Ulkay’ın Ayla, Özgür Sevimli'nin Murtaza, Sercan Sezgin'in NUBLU, Yılmaz Erdoğan’ın Ekşi Elmalar, Ahmet Boyacıoğlu'nun Paranın Kokusu, Fatih Akın’ın Paramparça, Selçuk Aydemir’in Ailecek Şaşkınız ve Derviş Zaim'in Rüya adlı filmleri gösterildi.

Festivalin konser programına büyük ilgi

Festival film gösterimlerinden sonra Boston Üniversitesi Howard Thurman Center ile birlikte sunulan ve seçkin konserlerden oluşan müzik programıyla devam etti.

Müzik programının ilk konserini 13 Nisan’da uluslararası ünlü flüt sanatçısı ve besteci Burak Beşir verdi. “Passion” adlı albümüyle Global Music Awards (GMA) tarafından 2017 yılında büyük başarı ödülüne layık görülen flüt sanatçısı Burak Beşir, piyanist Rina Kohmoto ile birlikte albümünden eserlerin yanı sıra Anadolu’dan ezgileri de seslendirdi.

Festival besteci ve İstanbul kemençesi sanatçısı Nağme Yarkın ile besteci ve piyanist Baturay Yarkın’ın verdikleri konserle devam etti. Festival kapsamında Yarkın kardeşler ayrıca dünyaca ünlü Berklee Müzik Okulu’nda "Türk Müziğinde Makamlar, Ölçekler ve Ritmik Modeller” üzerine düzenlenen atölyeyi yönetti.

Festival programı uluslararası üne sahip piyanist Hande Dalkılıç’ın resitaliyle 21 Nisan’da sona erdi.

Türk bestecilerini Türkiye’de ve dünyada verdiği konserlerle tanıtmasıyla, eserlerin ilk seslendirme ve kayıtlarını yapmasıyla "Türk piyano mirasını koruyan ve geliştiren bir sanatçı" olarak nitelendirilen piyano virtüözü Hande Dalkılıç, Türk Beşleri'nden Ahmet Adnan Saygun ve Ulvi Cemal Erkin'in yanı sıra sonraki kuşak bestecilerden Muammer Sun, Çetin Işıközlü ve Fazıl Say'ın eserlerinin yer aldığı bir resital sundu.

Boston Türk Film ve Müzik Festivali gelecek yıl 21 Mart

