17 Kişinin Öldüğü Saldırıda Yeni Ayrıntılar

ABD’nin Florida eyaletindeki bir lisede 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının failinin 19 yaşındaki Nikolas Cruz olduğu açıklandı.
Saldırgan, Miami’nin yaklaşık 70 km kuzeyindeki Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nde yaşanan olay sonrası tutuklandı.
Yetkililer, saldırganın eski bir öğrenci olduğunu, önce okul dışında ateş etmeye başladığını, binanın içine girdikten sonra da ateş etmeye devam ettiğini bildirdi. Cruz’un saldırı sonrası bir grup öğrenciyle birlikte olay yerinden kaçtığı kaydedildi.
17 kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Boward Şerifi Scott Israel saldırganın AR 15 tipi av tüfeğiyle çok sayıda şarjör kullandığını belirtti. Saldırının kurbanları arasında yetişkinler ve çocuklar da olduğu açıklandı.
Saldırganı tanıyan öğrenci ve öğretmenlerle görüşülerek olayla ilgili soruşturma genişletiliyor.
Cruz’un sosyal medya hesapları dahil tüm online aktiviteleri mercek altına alındı. Polis yetkilisi, son derede “rahatsız edici” bulgulara rastladıklarını kaydetti ancak ayrıntı vermedi. Cruz’un disiplin cezası alarak okuldan atıldığı bilgisi de paylaşıldı.
Trump: “Akıl sağlığı yerinde değildi”
Amerika Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Florida saldırganının akıl sağlığının yerinde olmadığına dair pek çok belirti olduğunu, kötü davranışları nedeniyle okuldan atıldığını söyledi. ABD Başkanı, komşuları ve sınıf arkadaşlarının onun büyük bir sorun olduğunu bildiğini ve bu tür davranışların her zaman yetkililere bildirilmesi gerektiğini belirtti.
AP haber ajansı, bir öğrenciye dayandırdığı haberinde Cruz’un, eski kız arkadaşının yeni erkek arkadaşıyla kavga ettikten sonra okuldan atıldığını ve başka okula kaydolduğunu yazdı.
“Okuldaki öğrencileri tehdit ediyordu”
Miami Herald gazetesi de okuldaki öğretmenlerden birinin Cruz’un okuldaki öğrencileri tehdit ettiğini söylediğini yazdı.
Bir başka öğrenci de gazetecilere Cruz’un okulda başkalarını tehdit eden “akli dengesi bozuk” biri olarak tanındığını anlattı.
Orlando Sun Sentinel gazetesi, geçen Kasım ayında Cruz’un annesinin öldüğü ve gencin velayetinin bir aile yakınına verildiğini yazdı. Cruz’un orada mutsuz olduğunu ve bir başka aileyle yaşamaya başladığı da bildirildi.
Hastanedeki yaralıları ziyaret eden Florida Valisi Rick Scott, olayı “şeytani bir kötülük” olarak tanımladı.
Eyalet Başsavcısı Pam Bondi, hayatını kaybedenlerin cenaze ve yakınlarının psikolojik tedavi masraflarının karşılanacağını açıkladı.
Görgü tanıkları anlatıyor
Görgü tanığı öğrenciler, önce yangın alarmlarının çaldığını, daha sonra silah sesleri duyduklarını, kaçmaya başladıklarını, kimilerinin de okul binasında saklanmaya çalıştıklarını anlattılar.
Olay anında sınıflardan birinde çekilen videoda, silah sesleri duyuluyor ve sıralarının altına saklanmış öğrencilerin panik içinde çığlık attıkları görülüyor. Dolaplara saklanan öğrencilerin de panikle ailelerine mesaj atmaya çalıştığı gözleniyor.
ABD Başkanı Trump, Floridalı yetkililere gereken her türlü federal yardımın verileceğini belirterek, “Dualarım ve başsağlığı dileklerim Florida'da yaşanan korkunç silahlı saldırının kurbanları ve aileleriyle. Hiçbir çocuk, öğretmen ya da başka biri Amerikan okullarında kendini güvensiz hissetmemeli" dedi.
Trump, son olarak Teksas’taki bir kiliseye düzenlenen toplu silahlı saldırı sonrası yaptığı açıklamada daha sıkı kanunların silahlı saldırganı durduramayacağını söylemişti.
Connecticut Senatörü: “Suçun ortağısın”
Demokrat Parti Connecticut Senatörü Chris Murphy, okul saldırılarına karşı daha somut adımlar atılması çağrısı yaptı.
“Sadece burada yaşanıyor, tesadüf ya da kötü şans sonucu değil ama bizim adım atmayışımız yüzünden” diye konuşan Murphy, dünyanın başka bir yerinde benzeri olmayan kitlesel saldırı olaylarından dolayı sorumlu olduklarını belirtti.
Açıklamalarına Twitter’da devam eden Murphy, “Eğer bu katliam karşısında hiçbir şey yapmayan bir liderseniz, suçun ortağısınız” dedi.
Murphy’nin senatörü olduğu eyalet olan Connecticut’taki Sandy Hook İlkokulu’nda, 2012 yılında 20 öğrenci ve altı öğretmenin katledildiği silahlı saldırı yaşanmıştı.
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