17 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın 9 Haziran 2016'da New York'taki Trump Tower'da Rus bir avukat ve beraberindekilerle yaptığı görüşmenin ayrıntılarının Senato Yargı Komisyonu tarafından yayınlandığını bildiriyor. Trump Tower'daki görüşmenin temelinin aslında üç yıl önce Moskova'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda atıldığını yazan gazete, haberinde, Trump ailesinin Ruslarla oluşturduğu karmaşık ilişkilerin köküne iniyor. Habere göre Trump, yarışmayı finanse eden Rus milyarder Aras Agalarov, Agalarov'un pop şarkıcısı oğlu Emin ve şarkıcının İngiliz menajeri Robert Goldstone'la önce Las Vegas, sonra da Moskova'da yarışmayla ilgili ayrıntıları ele almak üzere yaptığı görüşmeler sırasında yakınlaştı. Goldstone'un komisyona verdiği ifadeye göre Trump, Agalarov'a Putin'le bir görüşme ayarlaması için ısrarla baskı yaptı. Agalarov'un elemanlarından birinin ifadesine göreyse patronu, bir Rus hükümet çalışanına gizli ricada bulunarak görüşmenin gerçekleşmesi için devreye girdi. Putin, ilk önce, Trump'la görüşeceğinin işaretini vermesine rağmen görüşmeyi son dakikada iptal etti ve yerine, Trump'ı Soçi'de yapılacak 2014 Kış Olimpiyatları'na davet etti. Trump, güzellik yarışmasından sonra da yeni edindiği Rus dostlarıyla ilişkilerini sürdürdü. Rus işadamı Agalarov ve şarkıcı oğlu, Trump'ın başkan adayı olduğunu açıkladığı andan itibaren Trump kampanyasını yakın takibe aldı. Goldstone'un ifadesine göre Emin Agalarov, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığını garantilediği Haziran 2016'da, Hillary Clinton hakkında elinde bazı veriler olduğunu iddia ettiği Rus avukat Natalya Veselnitskaya'yla görüşme ayarlanması için devreye girdi. Gazete, tüm bu ayrıntıların, Rusya soruşturmasının açılmasına yol açan en önemli gelişmelerden biri olduğunu kaydediyor.

Washington Post bugün ayrıca Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la Singapur'da bir araya gelmesi planlanan Başkan Trump'ın ardında sağlam bir siyasi miras bırakma kaygısının, müzakerelerin içeriğinin önüne geçebileceği uyarısında bulunan bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, uzman görüşlerine dayandırdığı değerlendirmede, sosyal medyada sansasyon yaratma ve gösteri yapmaya meraklı olan Trump'ın Kim'le görüşmesinden bir sonuç çıkmayabileceğini yazıyor. Değerlendirmeye göre Trump, görüşmeyi çok ciddi siyasi bir yatırım olarak görüyor. Trump, sonuca odaklanmaması durumunda görüşmelerden çekileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak benzer bir tehdidin kısa süre önce Kuzey Kore tarafından gelmesi, Trump Yönetimi'nin kapsamı çok daha dar bir anlaşmayla yetinebileceğine işaret ediyor. Kimi dış politika uzmanlarıysa Kim'i bir zamanlar ”deli” olarak alaya alan Trump'ın tonunu yumuşatarak çok daha farklı bir söylem geliştirdiğini, otoriter lideri ”dürüst bir müzakereci” olarak öne çıkardığını söylüyor. Gazetenin görüş aldığı eski başkan Obama döneminin Ulusal Güvenlik Konseyi eski yetkililerinden Daniel Russel ise Trump'ın Kim'le ilişkisini ”diplomatik eğlence” olarak tanımlıyor. Bu tanımlamada, görüşmelerden çekilme tehdidinde bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da en az Trump kadar içerikten çok görünüşe, şovmenliğe ve küresel arenada adeta bir gösteri sergilemeye meraklı olmasının payı oldukça büyük.