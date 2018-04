17 Nisan Amerikan Basınından Özetler

New York Times ise New York’ta bir federal yargıcın FBI’ın Başkan Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’in evine, bürosuna ve otel odasına geçen hafta yaptığı baskında ele geçirdiği on kutu belge ve çok sayıda elektronik cihazın içeriğinin ilk olarak Trump ve ekibi tarafından incelenmesine izin vermediğini bildiriyor. Habere göre Trump ve Cohen’in avukatları, FBI’ın el koyduğu belgeleri inceleyerek hangilerinin avukat-müvekkil gizliliği gerekçesiyle koruma altına alınabileceğine karar vermek istiyordu. Bu talep, hangi belgelerin soruşturma kapsamına alınacağını belirleme açısından önem taşıyor. Ancak yargıç Kimba Wood, belgeleri ilk kimin görebileceğine karar vermek yerine bağımsız bir avukat tarafından incelenmesi gerektiği yönünde karara vardı. Gazete, Başkan Trump’ın seyahat yasakları ve trans askerlerin orduda görev yapma kapasitesiyle ilgili bazı kararlarının daha önce de federal yargıçlar tarafından reddedildiğini hatırlatıyor, ancak ilk kez kişisel düzeyde hukuki bir müdahalenin söz konusu olduğunun altını çiziyor. On yıldır Trump’ın avukatlığını yapan ve Trump’ı ilgilendiren birçok meselede “iş bitirici” rolü üstlenen Michael Cohen, Başkan’la ilişki yaşadıklarını iddia eden iki kadının sessiz kalması için devreye girerek bu kadınlara “sus payı” ödediği iddiasıyla biliniyor. Gazeteye göre FBI’ın el koyduğu belgeler, on yıldır Trump’ın en belalı kişisel meselelerini çözüme kavuşturma görevi üstlenen Cohen’in Başkan’la nasıl bir ilişkisi olduğunu ortaya çıkarmada kilit rol oynayabilir.