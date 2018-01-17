17 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Son Güncelleme 7 saat önce 17.01.2018 18:27 |7 saat önce

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini Amerika'nın Sesi'nde bulabilirsiniz.

New York Times, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında göçmenlik meselesi üzerinde yaşanan açmazın devam ettiğini bildiriyor. Gazete, iki partinin özellikle DACA olarak bilinen ve Amerika'ya çocuk yaşta aileleri tarafından getirilen kaçaklara sınırdışı muafiyeti tanıyan uygulama üzerinde anlaşamaması nedeniyle çıkan anlaşmazlığın sürdüğünü yazıyor. Habere göre DACA uygulamasının devamı için direten Demokrat Parti, federal hükümetin cuma günü kapanmasını engelleyecek harcama planı üzerinde anlaşmaya yanaşmıyor. Gazete, Başkan Trump'ın Haitili ve Afrikalı göçmenlere yönelik olarak sarf ettiği tartışmalı sözlerin iki partinin uzlaşıya varmasını engelleyen etkenlerden biri olduğunu vurguluyor. Ancak Cumhuriyetçiler, bu sefer de çocukların yararlandığı sağlık sigortasına uzun vadeli fon ayrılması seçeneğini gündeme getirerek, hükümetin cuma günü kapanmasını engellemek için Demokratlar'ı dize getirmeye çalışıyor. Gazete, şimdi Demokrat Parti'nin önünde zor bir siyasi karar olduğunu yazıyor: Demokratlar ya ”Dreamers” olarak bilinen genç kaçakların durumu netlik kazanıncaya kadar hükümetin kapanmasını göze alacak, ya da 9 milyon çocuğa ücretsiz sağlık hizmeti sunan programa fon ayrılmasını kabul ederek hükümetin kapanmasını engelleyecek.

New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın son muayene sonuçlarıyla ilgili habere yer ayırıyor. Gazete, Trump'ın, Beyaz Saray doktoru Tümamiral Ronny Jackson tarafından yapılan ve sonuçları merakla beklenen bu ilk sağlık kontrolunu tam puanla geçtiğini yazıyor. Habere göre Doktor Jackson, 71 yaşındaki Trump'ın sağlığının ”mükemmel” olduğunu, yaşına göre özellikle kalp tetkiklerinin gayet iyi sonuçlar verdiğini kaydetti ve bu sonucu, Başkan'ın sigara ve alkol kullanmıyor oluşuna bağladı. Ancak Jackson, boyuna göre kilosunun yüksek olması, egzersiz yapmaması ve kolesterol seviyelerinin yüksek çıkması nedeniyle Trump'ın kullandığı kolesterol ilacının dozunun yükseltildiğini belirtti. Öte yandan bir başka merak konusuysa Trump'ın akıl sağlığıyla ilgiliydi. Habere göre Trump'ın kendi isteği üzerine yapılan zihinsel testler de olumlu sonuçlar verdi. Doktor Jackson, Başkan'ın dikkat, konsantrasyon, karar alma mekanizması, hafıza ve dil becerilerini ölçen Montreal Zihinsel Değerlendirme Testi'nde 30 üzerinden 30 puan alması üzerine başkanlık görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir zihinsel rahatsızlığı olmadığını gördüklerini bildirdi. Ancak psikiyatri uzmanları, sadece 10 ila 15 dakika süren Montreal testinin zihinsel yeterliliği ölçmede yeterince kapsamlı olmadığını, demans yani bunamanın başlangıç aşamalarında olan kişiler için sağlıklı bir değerlendirme olmayacağını kaydediyor. Doktor Jackson ise son bir yıldır bazen günde birkaç kez olmak üzere Trump'ı yakından izlediğini ve Montreal testi dışında daha hassas bir zihinsel teste tabi tutulmasını gerektirecek bir durum olduğu kanısına varmadığını vurguladı.