17 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Başkan Trump'ın Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı zirveyle ilgili haber ve yorumlara geniş yer ayırıyor. Amerika'nın en etkin iki fikir gazetesi, Washington Post ve New York Times, baş yazılarını, Trump'ın Putin karşısında sergilediği performansa ayırmış.
Washington Post, “Trump Rusya'yla İşbirliği Yaptı. Hem de Açıkça” başlığını taşıyan baş yazısında, Helsinki'deki zirveden akıllarda en çok kalacak karenin, Başkan Trump'ın Putin'in Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetmesini ikna edici bulduğunu söylemesi olduğunu kaydediyor. Gazete, tüm dünyanın gözü önünde Amerikan istihbarat örgütlerini karşısına alan Trump'ın Putin ve Kremlin'in hizasında yer aldığını yazıyor. Başyazı şöyle devam ediyor: "Trump, Rusya'nın seçimlere müdahale etmesi meselesini Putin'le konuşacağını söylemişti. Ama sonuç olarak adeta Moskova tarafından hazırlanmışa benzeyen bir dizi açıklama yaptı. Trump ve Putin'in yaptıkları özel görüşmede ne konuştukları ya da somut bir anlaşmaya varıp varmadıkları bilinmiyor. Putin, Trump'tan hiçbir ödün koparmamış olsa bile Amerikan başkanıyla yan yana durarak ve kendisini bir Amerikan başkanının dengi olarak konumlandırarak kişisel açıdan simgesel bir zafer elde etti. Ancak bu bile Trump'ın FBI'a ve kendi üst düzey istihbarat yetkililerine ihanet etmesinin yanında önemsiz kalıyor."
New York Times da yayınladığı baş yazıda Trump'ın Putin karşısında sergilediği performansı eleştiriyor. Trump'ın kendisini adeta Putin'in ayaklarının altına serdiğini yazan gazete, Amerika başkanının zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında akıllara durgunluk verecek açıklamalarda bulunduğunu bildiriyor. Gazete, dünyanın dört bir yanında canlı yayınlanan basın toplantısı sırasında Trump'ın 12 Rus askeri yetkilisine 2016 başkanlık seçimlerine eşgüdümlü siber saldırı düzenledikleri suçlaması yöneltilmesine “Her iki ülkeyi de sorumlu tutuyorum” şeklinde yorum getirmesinin hayret verici olduğunu yazıyor. Başyazı şöyle devam ediyor: "Muhaliflerini öldürten, başka ülkelerin topraklarını ilhak eden otokrat bir hayduttan birkaç santim ötede duran Trump, kendi istihbarat örgütlerinin bulgularını hiçe saydı. Cumhuriyetçi Partililer bile Trump'a karşı kendilerini harekete geçmek zorunda hissetti. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Başkan'ın Rusya'nın Amerika'nın müttefiki olmadığı gerçeğini anlaması gerektiğini kaydetti. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise 'Ruslar bizim dostumuz değil, istihbarat teşkilatlarımızın değerlendirmelerine tamamıyla katılıyorum' şeklinde konuştu. Senatör John McCain ise çok daha sertti ve 'Daha önce hiçbir başkan kendisini bir zorbanın önünde böylesine küçük düşürmedi' dedi. Trump, Amerika'nın Avrupalı müttefiklerine ya da 'toplum düşmanı' olarak tanımladığı haber medyasına saldırmakta hiçbir sorun görmüyor. Ancak Putin ya da başka diktatörlerin yanında hiçbir ağırlığı kalmıyor."
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