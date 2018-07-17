17 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Başkan Trump'ın Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı zirveyle ilgili haber ve yorumlara geniş yer ayırıyor. Amerika'nın en etkin iki fikir gazetesi, Washington Post ve New York Times, baş yazılarını, Trump'ın Putin karşısında sergilediği performansa ayırmış.

Washington Post, “Trump Rusya'yla İşbirliği Yaptı. Hem de Açıkça” başlığını taşıyan baş yazısında, Helsinki'deki zirveden akıllarda en çok kalacak karenin, Başkan Trump'ın Putin'in Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetmesini ikna edici bulduğunu söylemesi olduğunu kaydediyor. Gazete, tüm dünyanın gözü önünde Amerikan istihbarat örgütlerini karşısına alan Trump'ın Putin ve Kremlin'in hizasında yer aldığını yazıyor. Başyazı şöyle devam ediyor: "Trump, Rusya'nın seçimlere müdahale etmesi meselesini Putin'le konuşacağını söylemişti. Ama sonuç olarak adeta Moskova tarafından hazırlanmışa benzeyen bir dizi açıklama yaptı. Trump ve Putin'in yaptıkları özel görüşmede ne konuştukları ya da somut bir anlaşmaya varıp varmadıkları bilinmiyor. Putin, Trump'tan hiçbir ödün koparmamış olsa bile Amerikan başkanıyla yan yana durarak ve kendisini bir Amerikan başkanının dengi olarak konumlandırarak kişisel açıdan simgesel bir zafer elde etti. Ancak bu bile Trump'ın FBI'a ve kendi üst düzey istihbarat yetkililerine ihanet etmesinin yanında önemsiz kalıyor."