17 ülke Rus diplomatları sınır dışı edecek

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de kızıyla birlikte zehirlenmesinin arkasında olduğundan şüphelenilen Rusya'nın birçok diplomatı 14 Avrupa Birliği üyesi, Ukrayna, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından sınır dışı edilecek.
Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki kenti Varna'da bir açıklama yapan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Daha fazla diplomatın sınır dışı edilmesinin de dâhil olduğu ek önlemler ortak AB çerçeve çalışması kapsamında önümüzdeki günlerde ya da haftalarda alınabilir" ifadesini kullandı.
AB'nin eşgüdümlü kararı, İngiltere'nin geçtiğimiz günlerde Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı etmesi sonrası açıklandı. AB üyeleri geçen hafta Perşembe günü ortak bir açıklama yaparak İngiltere'nin, Skripal'in zehirlenmesinin ardında Rusya'nın olduğu değerlendirmesine katıldıklarını kaydetmiş ve "makul alternatif bir açıklamanın mevcut olmadığını" belirtmişti.
Talimat Trump'tan geldi
Amerika Birleşik Devletleri de Başkan Donald Trump'ın talebi doğrultusunda 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verirken, aynı zamanda Rusya'nın ABD'nin Seattle kentindeki konsolosluğunu kapatma talimatı verdi.
ABD ayrıca, New York'ta genel merkezi bulunan Birleşmiş Milletler misyonundan da 12 Rus istihbarat görevlisinin bu 60 kişiye dâhil olduğunu açıkladı. Ülkeden ayrılması talep edilen Rus diplomatlara bir hafta süre verildi.
Egemenliği altındaki Kırım'ın Rusya tarafından işgal ve ilhak edildiği Ukrayna da AB ile eşgüdümlü olarak 13 Rus diplomatını sınır dışı edeceğini açıkladı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko Facebook sayfası üzerinden yaptı.
Kanada da İngiltere ile dayanışma çerçevesinde dört Rus diplomatı sınır dışı edecek.
14 AB üyesinden ortak karar
AB üyesi ülkeler arasında ilk açıklamayı Almanya yaptı. Berlin yönetimi İngiltere ile dayanışma çerçevesinde dört diplomatı sınır dışı edeceğini ilan ederken, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada geçtiğimiz haftalarda ülkenin maruz kaldığı ve arkasında Rusya'nın olduğundan şüphelenilen siber saldırı da gerekçe gösterildi.
Almanya'ya ek olarak Fransa ve Polonya dört, Çekya ve Litvanya üç, İtalya, Danimarka ve Hollanda iki, Letonya, Romanya ve Finlandiya da bir Rus diplomatı istenmeyen insan ilan ederek bulundukları ülkeyi terk etmelerini istedi.
Karşılıklı suçlamalar
Moskova'nın sırlarını İngiltere'ye satmaktan hapse giren eski Rus ajanı Skripal, 2010 yılındaki casus değişiminde bu ülkeye taşınmıştı. İngiltere'nin Salisbury şehrinde yaşayan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulya, 4 Mart Pazar günü kentteki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta bilinçsiz vaziyette bulunmuştu.
İngiltere Başbakanı Theresa May, 12 Mart'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin 66 yaşındaki Skripal ve kızına yönelik saldırıdan "büyük ihtimalle Rusya'nın sorumlu olduğu sonucuna vardığını" açıklamıştı.
May'in sözlerine Moskova'nın Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla tepki göstermişti.
AFP,AP,rtr,dpa/ÇÖ,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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