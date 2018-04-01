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17 yıl sonra suçsuzluğu ispatlandı, 3 milyon Euro tazminat alacak

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2018 02:56 | Son Güncelleme

İtalya'da 17 yıl hapis yatıktan sonra mahkemenin suçsuz bulduğu Somalili Hassan, tazminat olarak 3 milyon Euro alacak.

17 yıl sonra suçsuzluğu ispatlandı, 3 milyon Euro tazminat alacak

Somali'ye 1994'te haber yapmak için giden RAI televizyonu çalışanı Ilaria Alpi ve kameraman Milan Hrovatinadlı 2 muhabiri öldürdüğü iddiasıyla Hashi Omar Hassan, 2001'de Roma'da gözaltı alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak hapse gönderilmişti.

Roma Mahkemesi, 17 yıl sonra suçsuz bulunan Hassan'ı serbest bıraktı. Hassan’a tazminat olarak 3 milyon Euro verilmesi kararı alındı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Hashi Omar Hassan tazminat

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