18 Binden Fazla Kişi Kamudan İhraç Edildi

Türkiye’de OHAL kapsamında çıkarılan yeni bir kanun hükmünde kararnameyle (KHK) 18 bin 632 kamu personeli ihraç edildi.
Bu kişilerin yarısı polis teşkilatı üyesi, 5 binden fazlası askeri personel ve 199’u akademisyen. Ayrıca KHK kapsamında 12 dernek, üç gazete ve bir televizyon kanalı da kapatıldı.
Türkiye’de Temmuz 2016’da yapılan başarısız darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL hala devam ediyor.
2016’dan bu yana son ihraç dalgasına kadar KHK’larla yaklaşık 100 bin kişi kamu sektöründeki işlerinden olmuştu.
24 Haziran’daki seçimlerin ardından Türkiye daha güçlü bir cumhurbaşkanlığı yönetimine doğru adım attı. Buna göre başbakanın rolü sona eriyor ve bakanlar doğrudan cumhurbaşkanına karşı sorumlu oluyor. Seçim kampanyası sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL’i kaldıracağı vaadinde bulunmuştu.
Yeni sistem Erdoğan’ın yemin ederek görevine başlayacağı Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
OHAL’in kalkmasının Ankara’nın Avrupa Birliği’yle ilişkilerinde de olumlu etkisi olması bekleniyor. AB sık sık OHAL’i ve ülkede muhaliflere uygulanan baskıyı eleştirerek sona erdirilmesi çağrısı yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta Brüksel’de yapılacak NATO zirvesinde Avrupalı liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.
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