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18 Haziran Pazartesi Gününden Fotoğraflar

18.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar​

18 Haziran Pazartesi Gününden Fotoğraflar

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar​

PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı: Yaralılar var!İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı: Yaralılar var!
Türk askerinden Menbiç hattında devriyeTürk askerinden Menbiç hattında devriye
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