18 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Son Güncelleme 7 saat önce 18.01.2018 18:51 |7 saat önce

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini Amerika'nın Sesi'nde bulabilirsiniz.

New York Times, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin Başkan Trump'ın Meksika-Amerika sınırına duvar inşa etme planıyla ilgili görüşlerine yer veriyor. Gazete, emekli Orgeneral Kelly'nin Kongre'nin Latin kökenli üyelerine, seçim kampanyası sırasında seçmenlere sınıra duvar inşa edileceği sözü veren Trump'ın, o zaman göçmenlik konusunda yeterince bilgi sahibi olmadan bu vaatleri verdiğini söylediğini yazıyor. Habere göre Kelly, Beyaz Saray Genel Sekreteri görevini yürüttüğü bu altı ay içinde Trump'ı göçmenlik meseleleri üzerine bilgilendirdiğini ve duvara ihtiyaç olmadığı konusunda Başkan'ı ikna etmeye çalıştığını kaydetti. Kelly'nin Trump'ın başkanlık kampanyasının temel öğelerinden biri olan duvar konusunda böylesine çelişkili bir mesaj vermesi, kimi çevrelere göre oldukça olağandışı bir durum. Ancak gazeteye göre bazı Kongre üyelerine Başkan'ın duvar ısrarında baştan beri hatalı olduğunu söyleyen Kelly, aslında asıl görevinin, daha önce hiçbir kamu görevi deneyimi olmayan ve çoğu zaman kilit meseleler hakkında ya yanlış bilgi sahibi olan ya da hiç bilgi sahibi olmayan Trump'ı "eğitmek” olduğunu ima etmeye çalışıyor. Kimilerine göreyse bu durum, Beyaz Saray'daki görevine başlamadan önce İç Güvenlik Bakanı olan ve göçmenlik konusuna zamanında sert bir şekilde yaklaşan Kelly'nin şimdi kendisini daha ılımlı bir noktada konumlandırdığı anlamına geliyor.

New York Times bugün ayrıca Güney ve Kuzey Kore'nin 8 Şubat'ta Güney Kore'de başlayacak olan 2018 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine aynı bayrak altında katılma kararı almasıyla ilgili habere yer veriyor. Gazete, iki Kore arasında varılan bu uzlaşının, Başkan Trump'ın Kuzey Kore stratejisini zora soktuğunu yazıyor. Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olan Güney Kore'den yapılan açıklamada sporda varılan ortaklık anlaşmasının, yumuşamanın siyasi arenaya da yansımasının umulduğu bildirildi. Ancak bu iki Kore arasındaki yakınlaşma, Beyaz Saray'ın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım ve askeri müdahale tehditlerine dayalı baskı planının suya düşmesi anlamına geliyor. Gazeteye göre Washington bir yandan da Pyongyang Hükümeti'nin çok daha uzun vadeli bir taktik güttüğü endişesine kapılmış durumda. Beyaz Saray, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un nihai amacının Amerika'nın Kore Yarımadası'ndaki askeri varlığını sona erdirmek ve iki Kore'yi tek bayrak altında birleştirmek olduğu uyarısında bulunuyor.

Washington Post ise Amerika'nın Filistinliler'e yapılan yardımları azaltma kararıyla ilgili habere yer ayırıyor. Gazete, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Filistin'e yapılan yardımı kesintiye uğratacağına ilişkin açıklaması üzerine Birleşmiş Milletler'in Ortadoğu'daki Filistinli mülteciler için yardım toplamak amacıyla harekete geçtiğini bildiriyor. Bir Birleşmiş Milletler yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre Amerika'nın daha önce yapmayı taahhüt ettiği 125 milyon dolarlık yardımı 60 milyon dolara indirmesi, milyonlarca Filistinli mültecinin onur ve güvenliğiyle oynamak anlamına geliyor. Gazze'deki mültecilerse en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Amerikan yardımına muhtaç olduklarını, bu yardımın kesilmesinin siyasi bir karar olduğunu ve kararın, kendileri için "ölüm fermanı” anlamına geldiğini ifade ediyor. Öte yandan Amerika'nın yardımı azaltma kararı, Başkan Trump'ın, Filistin Yönetimi'nin hazırlanan barış sürecine katılmayı reddetmesi durumunda alacağı yardımın azalacağı şeklindeki tehdidini hayata geçirmesi demek. Trump, bu konuda paylaştığı Twitter mesajında, Amerika'nın Filistinliler'e her yıl yüz milyonlarca dolar ödediğini, Filistinliler'in barış görüşmelerine yanaşmaması durumunda bu ödemelerin yapılmasının bir anlamı olmadığını ifade etti.