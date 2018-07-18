18 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Helsinki'deki zirve toplantısından sonra yaptığı açıklamada Rus lider Vladimir Putin'in Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını ısrarla ve şiddetle reddetmesini kabul ettiğini söyleyerek büyük tepki toplayan Başkan Trump'ın şimdi farklı bir tavır takındığını yazıyor. Gazete, Trump'ın Rus istihbaratının 2016 seçimlerine müdahalesini kabul ettiğini, ancak daha önce de olduğu gibi bir kez daha Rusya'yla işbirliği yapmadığını vurguladığını bildiriyor. Habere göre Trump'ın Helsinki'de Putin'i savunur nitelikteki açıklamaları Demokrat Partililer'in Trump'ı ”vatan haini” ilan etmesine, Cumhuriyetçi Partililer'inse Başkan'a şiddetli tepki göstermesine ve bir açıklama beklemesine neden oldu. Trump, siyasi çevrelerde infial yaratan açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Beyaz Saray'da önceden hazırlanmış bir metin üzerinden yaptığı ve gazeteye göre ”hasar kontrol çalışması” niteliği taşıyan açıklamasındaysa, ”İstihbarat örgütlerimizin Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği şeklindeki bulgularını kabul ediyorum. Bunda başkalarının da parmağı olabilir. Ama hiç işbirliği olmadı,” şeklinde konuştu. Trump daha sonra Helsinki'de dilinin sürçtüğünü ve hatalı konuştuğunu kaydetti. Başkan, ”Cümle, 'müdahalede bulunan ülkenin Rusya olması için hiçbir neden görmüyorum' değil, 'Olmaması için hiçbir neden görmüyorum' şeklinde kurulmalıydı,” dedi.

Washington Post bugün ayrıca Bağdat'ta IŞİD'e karşı zafer ilan edildiğinin açıklanmasının üzerinden yalnızca yedi ay geçmesine rağmen örgütün Irak'ta yeniden canlanmaya başladığının işaretlerinin görüldüğünü bildiriyor. Habere göre IŞİD'in son zamanlarda adam kaçırma, adam öldürme ve bombalı saldırı gibi bazı eylemlerde bulunması, örgütün canlanmaya başladığı korkularını körüklüyor. Henüz küçük çaplı olan bu saldırılar, Diyala, Kerkük ve Salahuddin illerinin, genellikle hükümetin ihmal ettiği ücra bölgelerinde yaşanıyor. Ancak son olaylar, 2014'te geniş bölgeleri egemenliği altına almadan önce örgütün benzer taktikler uyguladığını hatırlara getiriyor. Bu nedenle birçok Iraklı, IŞİD'e karşı zafer ilan edilmesinde aceleci davranıldığı görüşünde. IŞİD'in sahte bir kontrol noktası oluşturarak altı Iraklı güvenlik yetkilisini yakalaması ve tıpkı geçmişte olduğu gibi IŞİD bayrağı ve sakallı iki militan önünde diz çöktürülerek video görüntülerinin çekilmesi, Iraklılar arasında şok etkisi yarattı. Gazete, kaçırılan altı kişinin kurşunlanmış cesetlerinin birkaç gün sonra bulunduğunu bildiriyor. Uzmanlar, IŞİD'in son faaliyetlerinin etkisinin büyük kentleri ya da toprak parçalarını ele geçirme gücünden çok uzak olduğunu, ancak saldırıların hükümetin militanları bertaraf etme çabalarının ne kadar etkili olduğunu tartışmaya açtığını kaydediyor.