HABER

18 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

18.07.2018 17:41 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini Amerika'nın Sesi'nde bulabilirsiniz

18 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Helsinki'deki zirve toplantısından sonra yaptığı açıklamada Rus lider Vladimir Putin'in Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını ısrarla ve şiddetle reddetmesini kabul ettiğini söyleyerek büyük tepki toplayan Başkan Trump'ın şimdi farklı bir tavır takındığını yazıyor. Gazete, Trump'ın Rus istihbaratının 2016 seçimlerine müdahalesini kabul ettiğini, ancak daha önce de olduğu gibi bir kez daha Rusya'yla işbirliği yapmadığını vurguladığını bildiriyor. Habere göre Trump'ın Helsinki'de Putin'i savunur nitelikteki açıklamaları Demokrat Partililer'in Trump'ı ”vatan haini” ilan etmesine, Cumhuriyetçi Partililer'inse Başkan'a şiddetli tepki göstermesine ve bir açıklama beklemesine neden oldu. Trump, siyasi çevrelerde infial yaratan açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Beyaz Saray'da önceden hazırlanmış bir metin üzerinden yaptığı ve gazeteye göre ”hasar kontrol çalışması” niteliği taşıyan açıklamasındaysa, ”İstihbarat örgütlerimizin Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği şeklindeki bulgularını kabul ediyorum. Bunda başkalarının da parmağı olabilir. Ama hiç işbirliği olmadı,” şeklinde konuştu. Trump daha sonra Helsinki'de dilinin sürçtüğünü ve hatalı konuştuğunu kaydetti. Başkan, ”Cümle, 'müdahalede bulunan ülkenin Rusya olması için hiçbir neden görmüyorum' değil, 'Olmaması için hiçbir neden görmüyorum' şeklinde kurulmalıydı,” dedi.

Washington Post bugün ayrıca Bağdat'ta IŞİD'e karşı zafer ilan edildiğinin açıklanmasının üzerinden yalnızca yedi ay geçmesine rağmen örgütün Irak'ta yeniden canlanmaya başladığının işaretlerinin görüldüğünü bildiriyor. Habere göre IŞİD'in son zamanlarda adam kaçırma, adam öldürme ve bombalı saldırı gibi bazı eylemlerde bulunması, örgütün canlanmaya başladığı korkularını körüklüyor. Henüz küçük çaplı olan bu saldırılar, Diyala, Kerkük ve Salahuddin illerinin, genellikle hükümetin ihmal ettiği ücra bölgelerinde yaşanıyor. Ancak son olaylar, 2014'te geniş bölgeleri egemenliği altına almadan önce örgütün benzer taktikler uyguladığını hatırlara getiriyor. Bu nedenle birçok Iraklı, IŞİD'e karşı zafer ilan edilmesinde aceleci davranıldığı görüşünde. IŞİD'in sahte bir kontrol noktası oluşturarak altı Iraklı güvenlik yetkilisini yakalaması ve tıpkı geçmişte olduğu gibi IŞİD bayrağı ve sakallı iki militan önünde diz çöktürülerek video görüntülerinin çekilmesi, Iraklılar arasında şok etkisi yarattı. Gazete, kaçırılan altı kişinin kurşunlanmış cesetlerinin birkaç gün sonra bulunduğunu bildiriyor. Uzmanlar, IŞİD'in son faaliyetlerinin etkisinin büyük kentleri ya da toprak parçalarını ele geçirme gücünden çok uzak olduğunu, ancak saldırıların hükümetin militanları bertaraf etme çabalarının ne kadar etkili olduğunu tartışmaya açtığını kaydediyor.

New York Times ise küresel ticaretle ilgili ana sayfa haberinde Amerika'nın ticari ilişkileri gevşetmesi üzerine Avrupa ülkelerinin yeni ticari ortak arayış içine girdiğini bildiriyor. Gazete, Başkan Trump'ın ticaret savaşlarını kışkırtması, NATO'yu baltalaması ve düşmanca tavırlar takınması üzerine Avrupa'nın kendine yeni ortak ve müttefikler aradığını yazıyor. Habere göre AB yetkililerinin dün Tokyo'da Japonya'yla yaptıkları şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması, küresel ekonominin dörtte birini kapsıyor. Kimilerine göre bu kapsamdaki bir anlaşma, dünyanın en geniş serbest ticaret bölgesinin oluşması anlamına geliyor. AB yetkilileri Avustralya, Vietnam ve hatta Çin’le de görüşmelerini sürdürüyor. AB-Japonya anlaşmasının otomotiv sanayiindeki gümrük vergilerinin düşürülmesinden Avrupa peynir ve şaraplarının ithalatına birçok alanı kapsaması öngörülüyor. Uzmanlar, Japonya'yla anlaşma yapmanın, Amerika'yla olan ilişkilerde soğukluk yaşanması üzerine Avrupalılar'ın daha çok kendi istekleri doğrultusunda, daha özgüvenli bir biçimde hareket etmeye yöneldiğinin bir işareti olduğunu kaydediyor.

PARTNERAralarında 30 cm varmış!Aralarında 30 cm varmış!
İspanya Başbakanı: 'Evet' demiyorsa tecavüzdürİspanya Başbakanı: 'Evet' demiyorsa tecavüzdür
Kılıçdaroğlu’na 'Erdoğan karikatürü' nedeniyle soruşturmaKılıçdaroğlu’na 'Erdoğan karikatürü' nedeniyle soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İlginizi Çekebilir

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü

Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü

Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü

Kıbrıs açıklarında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kıbrıs açıklarında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu karar ABD ile ilişkileri gerebilir! Tutuklu rahip hakkında karar verildi!

Bu karar ABD ile ilişkileri gerebilir! Tutuklu rahip hakkında karar verildi!

Herkese böyle patron lazım! Yürüyerek işe gelen çalışanına öyle bir jest yaptı ki....

Herkese böyle patron lazım! Yürüyerek işe gelen çalışanına öyle bir jest yaptı ki....

Üç evladının kurbanı oldu! Satanist kardeşler kan döktü!

Üç evladının kurbanı oldu! Satanist kardeşler kan döktü!

Kıskançlık yüzünden kana buladı! Eski sevgili öyle bir intikam aldı ki...

Kıskançlık yüzünden kana buladı! Eski sevgili öyle bir intikam aldı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.