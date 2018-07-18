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18 Temmuz Çarşamba Gününden Fotoğraflar

18.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar​

18 Temmuz Çarşamba Gününden Fotoğraflar

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar​

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
Bu karar ABD ile ilişkileri gerebilir! Tutuklu rahip hakkında karar verildi!Bu karar ABD ile ilişkileri gerebilir! Tutuklu rahip hakkında karar verildi!
Herkese böyle patron lazım! Yürüyerek işe gelen çalışanına öyle bir jest yaptı ki....Herkese böyle patron lazım! Yürüyerek işe gelen çalışanına öyle bir jest yaptı ki....
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