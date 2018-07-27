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18 Yıl Önce Toplatılan Kitap Şimdi de Yasaklandı

27.07.2018 19:20 | Son Güncelleme

2001 yılında toplatma kararı verilen Avesta Yayınları’nın “Kürdistan Tarihi” isimli kitabı 18 yıl sonra bir kez daha yasaklandı. Bu, aynı yayınevinin üç ayda yasaklanan 10’nuncu kitabı oldu

18 Yıl Önce Toplatılan Kitap Şimdi de Yasaklandı

2001 yılında toplatma kararı verilen Avesta Yayınları’nın “Kürdistan Tarihi” isimli kitabı 18 yıl sonra bir kez daha yasaklandı.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kürdoloji Bölümü ile St.Petersburg Kürdoloji Kürsüsü'nün çalışanlarından oluşan yazar ekibi tarafından hazırlanan “Kürdistan Tarihi” adlı kitap, Kürtler’in yaşadıkları tarihsel süreci konu ediniyor.

Avesta Yayınevi tarafından basılan kitabın 2001 yılında çıkan ilk baskısı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından toplatılmış, yayınevi sahibi Abdullah Keskin’e dava açılmıştı. Yargılama sonunda Keskin’e para ve hapis cezası verilmişti.

Kitap 18 yıl sonra bir kez daha yasaklandı. Bu kez yasak kararı Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. Karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayınevine iletildi.

Avesta Yayınları'nın 9 kitabı da Mayıs ayında yasaklanmıştı. Şırnak’ın İdil ilçesinde yapılan ev aramalarında bulunan, “Kan, İnançlar ve Oy Pusulaları”, “Cesur Adamların Ülkesine Yolculuk”, “Tasavvur Mu Gerçek Mi?” “Mahabad Kürt Cumhuriyeti Büyük Güçlerin Politikasında Kürtler 1941-1947”, “Mağdur Diasporadan Sınır-Ötesi Vatandaşlığa Mı?”, “Ülkemde Bir Yabancı”, “Çaldıran Savaşı’nda Osmanlılar Safeviler ve Kürtler”, “Tanrı ve Şeyh Adi Kusursuzdur: Yezidi Tarihinden Kutsal Şiirler ve Dinsel Anlatılar”, “Kürdistan Bayrağının Altında ve Irak’ta Soykırım” isimli kitapları mahkeme tarafından yasaklanarak, yayınevi sahibine dava açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avesta’nın 10 kitabı hakkında daha bilgi istedi.

Kararı Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren yayınevi sahibi Abdullah Keskin, karara şaşırdıklarını söyledi. Keskin, “2001’de yasaklandı yargılandık ceza aldık. AB Uyum Yasaları çerçevesinde bazı düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler kapsamında, biz yeniden bastık kitabı, bu beşinci baskısı. Son dört baskı hakkında herhangi bir soruşma dahi açılmadı. Bu yasaklama geçmişe dayalı bir yasak değil. Hiç kimse açıklamasını yapamıyor. Bu bizim yaşadıklarımızla tamamen ters bir olay. Bu tür şeylerin geride kaldığını sanıyorduk ama çok daha kötüsüyle karşılaştık. Umarım sadece karmaşadan ibarettir. Umarım birkaç örnekle sınırlı kalır. Yoksa kimse işin içinden çıkamaz” dedi.

Öte yandan yayınevinin 10 kitabı hakkında da inceleme başlatıldı. Savcılık kitaplar hakkında, yayınevinden bilgi istedi.

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