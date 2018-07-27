18 Yıl Önce Toplatılan Kitap Şimdi de Yasaklandı

2001 yılında toplatma kararı verilen Avesta Yayınları’nın “Kürdistan Tarihi” isimli kitabı 18 yıl sonra bir kez daha yasaklandı.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kürdoloji Bölümü ile St.Petersburg Kürdoloji Kürsüsü'nün çalışanlarından oluşan yazar ekibi tarafından hazırlanan “Kürdistan Tarihi” adlı kitap, Kürtler’in yaşadıkları tarihsel süreci konu ediniyor.

Avesta Yayınevi tarafından basılan kitabın 2001 yılında çıkan ilk baskısı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından toplatılmış, yayınevi sahibi Abdullah Keskin’e dava açılmıştı. Yargılama sonunda Keskin’e para ve hapis cezası verilmişti.

Kitap 18 yıl sonra bir kez daha yasaklandı. Bu kez yasak kararı Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. Karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayınevine iletildi.

Avesta Yayınları'nın 9 kitabı da Mayıs ayında yasaklanmıştı. Şırnak’ın İdil ilçesinde yapılan ev aramalarında bulunan, “Kan, İnançlar ve Oy Pusulaları”, “Cesur Adamların Ülkesine Yolculuk”, “Tasavvur Mu Gerçek Mi?” “Mahabad Kürt Cumhuriyeti Büyük Güçlerin Politikasında Kürtler 1941-1947”, “Mağdur Diasporadan Sınır-Ötesi Vatandaşlığa Mı?”, “Ülkemde Bir Yabancı”, “Çaldıran Savaşı’nda Osmanlılar Safeviler ve Kürtler”, “Tanrı ve Şeyh Adi Kusursuzdur: Yezidi Tarihinden Kutsal Şiirler ve Dinsel Anlatılar”, “Kürdistan Bayrağının Altında ve Irak’ta Soykırım” isimli kitapları mahkeme tarafından yasaklanarak, yayınevi sahibine dava açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avesta’nın 10 kitabı hakkında daha bilgi istedi.