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18. yüzyılda mumyalanan kadın o bakanın atası çıktı

25.01.2018 14:13 | Son Güncelleme 5 saat önce

Basel kentinde 1975'te bulunan ve çok uzun süredir gizemini koruyan bir mumyanın İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın atası olduğu ortaya çıktı. Mumyalanan kadın, Jonhson'ın 8. derece atası. Johnson ise Osmanlı İmparatorluğu'nun son İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey'in torununun oğlu.

18. yüzyılda mumyalanan kadın o bakanın atası çıktı

İsviçre'nin Basel kentinde çok uzun süredir gizemini koruyan bir mumyanın İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın atası olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanlarının araştırmasına göre mumyalanan kadın, Jonhson'ın 8. derece atası. Bu, Johnson'ın genlerinin en az 256'da 1'ini bu kadından aldığı anlamına geliyor.

Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Mumya ise Basel'deki Barfüsser Kilisesi'ndeki renovasyon çalışmaları sırasında 1975 yılında bulunmuştu.

Kilisedeki sunağın önüne gömülmüş bir şekilde bulunan kadının iyi beslendiği ve kaliteli kıyafetleri olduğu tespit edilmişti.

Belli ki Basel'in zengin kadınlarından biriydi.

Cıva zehirlenmesi

Kadının kimliğini ortaya çıkaracak herhangi bir mezar taşı olmasa da gömülü olduğu tahta tabuta yapılan ilk analizler, tabutun 16. yüzyılda yapıldığını gösteriyordu.

Reuters Boris Johnson BBC'nin Kim Olduğunu Sanıyorsun? programında atalarının "gösteriş düşkünü zenginler" olduğunu söylemişti

Bir diğer ipucu ise cesetteki yüksek oranda cıvaydı. 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar cıva frengiyi tedavi etme amacıyla kullanılıyordu. Fakat son derece zehirli olan cıva genelde hastaları iyileştirmektense öldürüyordu. Yüksek oranda cıvaya maruz kalan cesetler aynı zamanda bozulmuyor.

Fakat yine de bu bilgiler kadının kim olduğunu ortaya koymuyordu.

Basel 16. ve 17. yüzyıllarda zengin bir ticaret kentiydi. Ren Nehri kıyısındaki limanı o günden beri Avrupa ticaretinde önemli bir nokta.

Yerel tarihçiler, Basel'in zengin ailelerinin Barfüsser Kilisesi etrafına gömüldüğünü biliyorlardı.

Bunlardan bazılarının kayıtları vardı ve mezar taşlarında da isimleri seçilebiliyordu.

Ama mumyanın kaydı yoktu.

2017'de mumyayla ilgili bir bilgi daha ortaya çıktı: Mumya 1975'ten önce 1843 yılında da keşfedilmişti.

Bu bilgiler ışığında tarihçiler mumyanın Basel'in zengin ailelerinden Bischofflara ait olduğunu düşünmeye başladı.

DNA testi

En güncel bilgileri kullanan bilim insanları, mumyanın ayak başparmağından DNA elde etmeyi başardı.

DNA'lar, birbirlerinden bağımsız çalışan bilim insanları tarafından Bischoff ailesinin hayattaki üyelerinin genleriyle karşılaştırıldı.

Sonuçlar netti: Bugün hayatta olan aile üyelerinin mumyanın soyundan gelme ihtimali yüzde 99,8 olarak tespit edildi.

Bunun üzerine bilim insanları ve tarihçiler, mumyanın 1719'da Basel'de doğan ve 1787'de yaşamını yitiren Anna Catharina Bischoff olduğuna emin oldu.

Boris Johnson yorum yapmadı

Mumyanın kimliği tespit edildikten sonra şecere uzmanları çalışmaya başladı ve doğum sertifikaları, evlilik belgeleri, ölüm ilanları gibi belgelere bakarak Anna Catharina'nın soyunun devamını ortaya çıkardı.

Anna Catharina'nın yedi çocuğu oldu. Bunlardan ikisi dışında hepsi çocuk yaşta öldü. Hayatta kalan çocuklardan biri Hubert Baron Pfeffel von Kriegelstein ile evlendi.

Pfeffellerin beşinci neslinden Yvonne Pfeffel ise Boris Johnson'ın dedesi Osman Wilfred Johnson Kemal ile evlendi.

Boris Johnson, bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu yeni bilgi hakkında henüz bir yorum yapmasa da ailesinin von Pfeffellerden geldiğinin farkındaydı.

Getty Images Anna Catharina Bischoff'un soyundan gelen Stanley Johnson (sağda) ve Rachel Johnson da İngiltere'de tanınan isimler

Bir kilise yöneticisiyle evlenen Anna Catharina ise hayatının çoğunu Strasbourg'da geçirdi.

Orada frengi hastalarına bakarken frengi kapmış olabileceği düşünülüyor.

Eşi öldükten sonra Basel kentine geri dönen Anna Catharina, hastalığından kurtulmak umuduyla kendini öldürecek olan cıva tedavisine başladı.

Cıva kendisini öldürse de cesedini mumyalaştırarak bilim insanlarının kim olduğunu ortaya çıkarmasını sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere basel ali kemal bey

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Her taşın altından da bu çıkıyor tipe bak neresi türk
@etelu çerkes kökenli
Bunun da mumyadan farkı yok tövbe estafurullah
ingilizler bizim dostumuzdur.dostluğumuzun kıymetini bilelim.
son Osmanlının ıcıne sızmış ingilizajanları ve o ajanların torunlarındandır jonson
Hızlı evrimleşmiş galiba. İleride biz de buna benzemeyelim.
İNGİLİZ DENİNCE AKLIMA NE GELİYOR BİLİYORMUSUNUZ DÜNYA HAKİMİYETİ SİNSİ DEVLET SİZİ CENGİZ GİBİ TİMUR GİBİ BOYUN BÜKTÜRECEĞİZ SİZLERE TÜRKÜN ÖNÜNDE EĞİLECEKSİNİZ EMPERYALİST SÖMÜRGECİ DEVLET SİZİ O SÖMÜRÜLEN HALKLARI SİZE KARŞI AYAKLANDIRACAĞIZ GÖZZLERİNİ AÇTIRACAĞIZ REFAH İÇİNDE YAŞAMAYACAKSINIZ ÇÜNKÜ TÜRK KAGAN GELDİ ESKİ GÜNLER BİTTİ DOSTUM
@deniz079 ne alaka
sen ne içtin gecenin bir yarısı?
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