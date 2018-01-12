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1823 Kişi Yeni KHK ile Görevlerine İade Edildi

12.01.2018 22:09 | Son Güncelleme 3 saat önce

Resmi Gazete’de yayımlanan 697 sayılı KHK ile görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu görevlisinden 1823'ü görevlerine iade edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu görevlisinden 1823'ü görevlerine iade edildi. Anadolu Ajansı, görevlerine iade edilenlerin "Fethullahçı Terör Örgütü'nün Mor Beyin yazılımı mağduru kişiler” olduğunu duyurdu.

Ajansın haberine göre, "Mor Beyin yazılımı nedeniyle telefonlarında ByLock tespit edilen 11 bin 480 kişi arasında bulunan ve kamu görevinden ihraç edilen 2 bin 168 kişiden bin 823'ünün, yapılan incelemeler sonucu FETÖ üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadığı için görevlerine iadesi kararlaştırıldı.”

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Bu kapsamda, göreve başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde ise bulunamayacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Aralık 2017'de, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

262 kişi hakkında ihraç kararı

Yeni KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı. KHK hükümleri kapsamında, bu kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacak, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak, görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler.

697 sayılı KHK ile Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) de kapatıldı.

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