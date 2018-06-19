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19 Haziran Salı Gününden Fotoğraflar

19.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar

19 Haziran Salı Gününden Fotoğraflar

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
UNHCR: ‘Geçen Yıl 68,5 Milyon İnsan Zorla Yerinden Edildi’UNHCR: ‘Geçen Yıl 68,5 Milyon İnsan Zorla Yerinden Edildi’
ABD, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılıyorABD, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılıyor
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