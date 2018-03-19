19 Mart Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Başkan Trump'ın Twitter üzerinden Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller ve ekibine doğrudan yönelttiği saldırıların ayrıntılarına geniş yer ayırıyor.

New York Times, Başkan Trump'ın danışmanları ve avukatlarının tavsiyeleri üzerine uzun zamandır özel savcı Mueller'ı doğrudan hedef almaktan kaçındığını, ancak hafta sonunda paylaştığı Twitter mesajlarının bu itidalli tavrın sonunu getirdiğini yazıyor. Gazete, birçok Cumhuriyetçi Partili'nin, Mueller soruşturmasını partizan olarak tanımlayan Trump'ın soruşturmayı sona erdirmeye kalkışmasından korktuğunu bildiriyor. Habere göre Trump'ın ”Neden Mueller'ın ekibinde 13 sıkı Demokrat, birkaç Hillary destekçisi ve sıfır Cumhuriyetçi var?” şeklindeki Twitter mesajı, Başkan'ın Mueller'ı kovma girişiminde bulunacağının bir işareti olabilir. Çok sayıda Cumhuriyetçi ise Trump'ın Mueller'ı kovmasının Rusya soruşturmasını yolsuzluğa başvurarak, kısa yoldan sona erdirme anlamına geleceğini düşünüyor ve bu nedenle Trump'a sert eleştiriler yöneltiyor. Gazete bu konuda Trump'a yakın senatörlerden Lindsey Graham'ın sözlerine yer veriyor. Graham, Mueller'ı kovmasının Trump başkanlığının sonunu getireceği çünkü Amerika'nın bir hukuk devleti olduğu uyarısında bulunuyor. Trump'ı en çok eleştiren Cumhuriyetçi senatörlerden Jeff Flake ise böyle bir adımın koca bir kırmızı çizginin geçilmesi anlamına geleceğini kaydediyor. Temsilciler Meclisi üyesi Trey Gowdy'yse ”Eğer Trump masumsa o zaman her masumun yaptığı gibi yapsın ve Mueller'ı rahat bıraksın” diyor. Gazete, Trump'ın Mueller'ı doğrudan kovamayacağını, usule göre bunu Adalet Bakanı'nın yapması gerektiğini hatırlatıyor. Ancak habere göre Adalet Bakanı Jeff Sessions Rusya soruşturmasından çekildiği için bu görev, yardımcısı Rod Rosenstein'e düşüyor. Oysa Rosenstein kısa süre önce Mueller'ı kovmak için hiçbir gerekçe olmadığını kaydetmişti. Adalet Bakanlığı'nın Sessions ve Rosenstein'den sonraki üç numaralı ismi Rachel Brand ise meselenin kendisine kadar uzayabileceğini düşündüğü için geçtiğimiz ay istifa etmişti.