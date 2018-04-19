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19 Nisan Amerikan Basınından Özetler

19.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

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19 Nisan Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Dallas'a gitmek üzere New York'tan kalkan Southwest Havayolları'na ait Boeing 737 yolcu uçağının motorlarından birinin, kalkışın üzerinden yarım saat geçmeden havada patlamasıyla ilgili ayrıntılara geniş yer ayırıyor. Habere göre patlayan motora en yakın koltukta oturan bir kadın yolcu, patlamanın etkisiyle camın kırılması sonucu kısmi olarak kabinin dışına fırladı, ancak diğer yolcular aniden harekete geçerek yolcuyu kabine geri çekmeyi başardı. Kafasına, gövdesine ve boynuna aldığı ağır darbeler sonucu yaralanan 43 yaşındaki kadın yolcu, uçak indikten sonra kaldırıldığı hastanede can verdi. Uçak, patlama nedeniyle bir dakika içinde yüzlerce metre irtifa kaybetti. Yetkililer, uçağın pazar gecesi denetimden geçtiğini, ancak kazaya motor pervanelerindeki metal yorgunluğunun yol açmış olabileceğini söylüyor. Gazete, motorlarından birinin patlamasına rağmen uçağı Philadelphia'ya indirmeyi başaran kadın pilot Tammie Jo Shults'un Amerikan Donanması'nın ilk kadın savaş pilotlarından biri olduğunu bildiriyor. Yolcular, 1993 yılında ordudaki görevinden ayrılıp sivil havacılığa geçiş yapan 56 yaşındaki Shults'un paniğe kapılmadan uçağı indirmeyi başaran bir kahraman olduğunu söylüyor.

New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeyle ilgili bazı ayrıntılara yer ayırmış. Gazete, Trump'ın, diplomatik girişimlerinin başarıyla ilerlememesi durumunda görüşmeleri iptal edebileceği ya da görüşmeler başladıktan sonra bile devam etmeyi reddedebileceğini söylediğini bildiriyor. Habere göre Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi ağırladığı Mar-a-Lago'da yaptığı açıklamada, ”Eğer görüşmelerin somut sonuç vermeyeceğini düşünürsem gitmeyeceğiz ya da görüşmeye gittiğimizde verimli olmayacağını hissedersek yarıda kesip ayrılacağız. Başarılı olacağımızı sanıyorum. Ama bir sebepten başarı elde edemeyeceğimizi hissedersek geri çekileceğiz” şeklinde konuştu. Trump ayrıca Kuzey Kore'yle giderilmesi gereken meselelerden birinin bu ülkede tutuklu bulunan üç Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Başkan, tutuklu Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması için gayret gösterdiklerini ve olumlu gelişmelere dair bazı işaretler olduğunu, ancak bu meselenin çözümünün Kim Jong Il'le görüşmek için bir ön şart olmayacağını belirtti. Gazete, Kuzey Kore'ye bazı ödünler vermesi yönünde baskı yapmamasının, Trump'ın daha birkaç ay önce savaş açmakla tehdit ettiği bir ülkenin lideriyle görüşerek tarihe geçmek için ne kadar azimli ve istekli olduğunu gösterdiğini yazıyor.

Washington Post ise Başkan Trump ve Kongre'nin Suriye meselesi üzerinde anlaşmazlık içinde olduğuyla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Başkan Trump'ın Suriye'den çıkma planlarının ve Suriye'yle ilgili net ve somut bir yol haritası olmamasının Kongre'deki her iki partiyi de kaygılandırdığını yazıyor. Değerlendirmeye göre özellikle Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin seslerini duyurma çabaları, kimyasal silah saldırısına verilen askeri yanıt ve sonrasında Kongre'de Suriye'yle ilgili kaygıların ne kadar su yüzüne çıktığının bir göstergesi. Kongre üyelerine göre Esat'ın iktidarı elinde tutması, Suriye'deki bölünmüşlüğün, istikrarsızlığın ve militanların yeniden güç toplama riskinin devam edeceği anlamına geliyor. Senato ve Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler komisyonlarında Amerika'nın Suriye stratejisi üzerine yapılan oturumlarda Kongre üyeleri en çok, Amerika'nın Suriye'ye yönelik planının nasıl şekillendirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Kongre'nin ortak görüşü, ”Amerika'nın askerlerini geri çekme fikri ne kadar cazip olursa olsun Suriye'ye yönelik askeri ve diplomatik bir taktikten yoksun olmak, meydanı Rusya ve İran'a bırakmak anlamına gelir,” şeklinde.

Washington Post'ta bugün ayrıca Küba'da iktidarı Raul Castro'dan devralması beklenen yeni Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'le ilgili bir haber yer alıyor. Gazete, 60 yıl sonra ilk kez Castro ailesi dışından bir liderin Küba'da dizginleri eline alacağının altını çizen gazete, Diaz-Canel'in aslında çok uzun zamandır bu göreve hazırlandığını yazıyor. Ancak habere göre Küba'nın yeni liderinin ülkede değişim rüzgarları estireceğini düşünmek, yanlış olur. Bunun nedeni, Diaz-Canel'in ekonomik değişime hızlı bir ivmeyle girmemek gerektiği şeklindeki görüşü. Ancak yeni devlet başkanının Komünist Parti'nin ideolojisiyle, ülkedeki ekonomik durgunluktan bıkan ve gerek sosyal, gerekse ekonomik reform talebinde bulunan Küba halkının kaygılarını dengelemesi gerekecek. Raul Castro'nun devlet başkanlığı görevini devretmesine rağmen Komünist Parti'nin başında kalmaya devam etmesi ise Castro etkisinin Küba'da hala hissedileceği anlamına geliyor.

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