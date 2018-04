19 Nisan Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Dallas'a gitmek üzere New York'tan kalkan Southwest Havayolları'na ait Boeing 737 yolcu uçağının motorlarından birinin, kalkışın üzerinden yarım saat geçmeden havada patlamasıyla ilgili ayrıntılara geniş yer ayırıyor. Habere göre patlayan motora en yakın koltukta oturan bir kadın yolcu, patlamanın etkisiyle camın kırılması sonucu kısmi olarak kabinin dışına fırladı, ancak diğer yolcular aniden harekete geçerek yolcuyu kabine geri çekmeyi başardı. Kafasına, gövdesine ve boynuna aldığı ağır darbeler sonucu yaralanan 43 yaşındaki kadın yolcu, uçak indikten sonra kaldırıldığı hastanede can verdi. Uçak, patlama nedeniyle bir dakika içinde yüzlerce metre irtifa kaybetti. Yetkililer, uçağın pazar gecesi denetimden geçtiğini, ancak kazaya motor pervanelerindeki metal yorgunluğunun yol açmış olabileceğini söylüyor. Gazete, motorlarından birinin patlamasına rağmen uçağı Philadelphia'ya indirmeyi başaran kadın pilot Tammie Jo Shults'un Amerikan Donanması'nın ilk kadın savaş pilotlarından biri olduğunu bildiriyor. Yolcular, 1993 yılında ordudaki görevinden ayrılıp sivil havacılığa geçiş yapan 56 yaşındaki Shults'un paniğe kapılmadan uçağı indirmeyi başaran bir kahraman olduğunu söylüyor.