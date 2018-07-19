19 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın Rusya'nın Amerika açısından bir tehdit unsuru olup olmadığı hakkındaki görüşlerinin, Helsinki zirvesinden üç gün sonra da kafa karıştırmaya devam ettiğini yazıyor. Gazete, Trump'ın dün Rusya'nın Amerika'daki seçimlere bir daha müdahale etmeyeceğini ima eden bir açıklama yapması üzerine yeni bir tartışma yarattığını bildiriyor. Habere göre Trump'ın gazetecilere Rusya'nın Amerika'yı hedef almadığını söylemesi, Rusya'nın Amerika açısından bir tehdit unsuru olduğunu savunan üst düzey danışmanlarının görüşleriyle ters düşüyor. Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısından önce bir gazetecinin ”Rusya Amerika'yı hala hedef alıyor mu?” şeklindeki sorusuna ”hayır” yanıtı verdi. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bundan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, Trump'ın gazeteciye verdiği ”hayır” yanıtının, gazetecilerden daha fazla soru almayacağı anlamına geldiğini söyledi. Sanders, Başkan ve ekibinin Rusya'nın Amerika'ya müdahale etmesini engellemek için çok sıkı bir çalışma içinde olduğunu kaydetti. Ancak Washington Post, Helsinki zirvesinden bu yana Trump'ın sarf ettiği sözlere açıklık getirme çabası içine giren Beyaz Saray'ın daha uzun süre hasar kontrol çalışmalarına devam edeceği yorumunda bulunuyor.

Washington Post bir başka ana sayfa haberindeyse Helsinki zirvesinde Trump ve Putin'in neler konuştuklarının hala açıklık kazanmadığını kaydediyor. Habere göre Rusya'nın Amerika Büyükelçisi Anatoly Antonov, dün Moskova'da yaptığı açıklamada iki liderin ”önemli sözlü anlaşmalara” vardığını kaydetti. Antonov ayrıca Putin'in Washington'a iki ülkenin Suriye konusunda nasıl işbirliği yapabileceğine ilişkin ilginç önerilerde bulunduğunu söyledi. Ancak gazete, Amerikan ordusunun en üst düzey yetkililerinin bile Pazartesi gününden bu yana Trump'ın ulusal güvenlik konusunda Putin'le Helsinki'de ne gibi bir anlaşma yapmış olabileceğiyle ilgili hemen hemen hiç bilgi sahibi olmadığını yazıyor. Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililerin, zirvenin ordu üzerinde nasıl etkileri olabileceği konusunda medyadan gelen sorulari yanıtsız bırakması, bunun en açık örneği. Trump'ın Putin'le yaptığı iki saatten uzun süren görüşmede sadece tercümanların hazır bulunması, başka hiçbir yetkilinin ya da not tutacak bir görevlinin görüşmeye alınmaması da Dışişleri Bakanlığı'ndan Pentagon'a birçok kurumun, görüşmenin içeriği hakkında yorum yapmasını ya da soruları yanıtlamasını zorlaştırıyor.