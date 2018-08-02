2 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın dünkü Twitter mesajlarında eski kampanya sorumlusu Paul Manafort'un halen devam eden duruşmasını ”hileli bir oyun” olarak nitelemesinin ve Adalet Bakanı Jeff Sessions'dan Rusya soruşturmasını derhal durdurması gerektiğini yazmasının büyük tepki çektiğini bildiriyor. Gazete, Trump'ın mesajlarının Demokrat siyasetçiler ve bazı Cumhuriyetçiler tarafından kınandığını yazıyor. Mesajların içeriğinin Trump'ın özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının durdurulması talimatı anlamına gelip gelmeyeceği meselesi, dün birçok çevrelerde tartışma konusuydu. Trump'ın avukatı Jay Sekulow, mesajdaki sözlerin Başkan'ın Adalet Bakanlığı'na talimat ya da emir verdiği anlamına gelmediğini, sadece Trump'ın şahsi görüşlerini yansıttığını savundu. Öte yandan gazete, Mueller'ın ekibinin Trump'ın Twitter kullanımını yakından takip ettiklerinin altını çiziyor. Gazetenin Rusya soruşturmasına yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Mueller'ın ekibi, Twitter mesajlarının altında yatan niyeti ve Trump'ın mesajlarında sözünü ettiği meseleleri özel bazı görüşmelerde başkalarıyla da paylaşıp paylaşmadığını araştırıyor. Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani ise Trump'ın Twitter mesajlarının olası bir adaleti engelleme davasında kendisine karşı delil olarak gösterilebileceği fikrini reddediyor. Giuliani, Trump'ın Twitter'ı kendi görüş ve fikirlerini beyan etmek için bir araç olarak kullandığını savunuyor.

Washington Post bugün ayrıca Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken Rusya'nın seçimlere müdahale edebileceği korkularının da giderek yoğunlaştığını bildiriyor. Gazetenin uzmanlardan ve Kongre üyelerinden aldığı bilgiye göre Rusya'nın Amerika'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmesinin üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen Kasım'daki seçimlerin güvenliğinin sağlanması için şimdiye kadar çok az somut adım atıldı. Oy kullanma ve sayım sistemlerinin sanal korsanlara karşı daha güvenli hale getirilmesi için federal hükümet ve eyaletler bazı somut adımlar atmış olsa da Rusya'nın sosyal medya üzerinden kamuoyu görüşünü etkileme çabalarına karşı etkili önlemler alınmış değil. Uzmanlar, Rusya'nın sosyal medya platformlarındaki faaliyetlerinin Kasım seçimlerinden önce daha baskın ve tespit edilebilmesi çok daha zor hale geleceği uyarısında bulunuyor. Başkan Trump'ın ara ara Amerikan istihbarat örgütlerinin bulgularını sorgulaması, Rusya'ya karşı eşgüdümlü bir plan yapılması çabalarını etkisiz hale getiriyor. Rus sanal korsanların siyasetçilerin elektronik posta yazışmalarını ele geçirmesi, sosyal medya üzerinden ırksal, sosyal, kültürel ve dini açıdan hassas meseleleri kullanarak toplumda kutuplaşma yaratması, seçimlere müdahale çabalarının bazıları. Uzmanlar, Facebook'un kısa süre önce 32 sahte hesap ve sayfayı kapattığını açıklamasının olumlu bir adım olduğunu bildiriyor, ancak teknoloji firmalarına düşen sorumluluğun artık daha da arttığının altını çiziyor.