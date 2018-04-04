2 IŞİD Şüphelisi Tutuklandı

Türkiye’de IŞİD militanlarına ve hücrelerine yönelik polis operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin 18 Mart’ta Kadıköy, Fatih, Avcılar, Ümraniye ve Çatalca'da düzenledikleri operasyonlarda yakalanan iki IŞİD şüphelisi bugün tutuklandı.

Terörle mücadele ekiplerinin şüphelilerin kullandığı belirtilen bir ofiste yaptıkları aramada 8,5 kilogram altın, 18 kilo ham gümüş, 7 kilo külçe gümüş, 1 milyon 300 bin dolar, 1 milyon 794 bin lira, 118 bin Euro, 1 milyon 921 Suriye poundu, 4 bin 500 Katar dinarı, 22 bin Mısır poundu, 350 Kuveyt dinarı, 109 bin 500 Suudi Arabistan riyali, 47 bin BAE dinarı, 5 bin Ürdün dinarı, 1610 sterlin, 100 Kanada doları bulundu.

Aramalarda bir pompalı tüfek, çok sayıda silah şarjörü ile böcek arama cihazı, kamera ve telsiz de ele geçirildi.

Emniyette sorguları tamamlanan M.S. ve S.B. adlı şüpheliler, IŞİD adına para transferi yapmak ve çatışma bölgelerine gönderilmek üzere askeri malzeme temin etmek suçlamasıyla sevk edildikleri İstanbul Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildiler.