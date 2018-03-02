2 Mart Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Amerika'nın tüm savunma sistemlerini bertaraf edebilecek kapasiteye sahip kıtalararası nükleer cruise füzelerine ve nükleer torpillere sahip olduğu ve Başkan Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi uygulayacağı açıklamalarıyla ilgili haberlere geniş yer ayırıyor.

New York Times, Putin'in Batılı ülkeleri yeni nesil nükleer silahlarla tehdit ettiğini yazıyor. Habere göre Putin'in animasyonlu video görüntüleriyle tanıttığı silah sistemi, yüksek menzilli ve çok hızlı. Putin, Rusya'nın bu yeni silahlarının savunma sistemleri tarafından imha edilmesinin mümkün olmadığını kaydediyor. Kimi uzmanlar, hile taktiklerinin Rus askeri doktrininin en önemli parçalarından biri olduğunun altını çiziyor ve Putin'in blöf yapıyor olabileceğini öngörüyor. Amerikalı yetkililerse Putin'in iddialarının tersine, nükleer cruise füzelerinin henüz kullanılabilir seviyeye gelmediğini, Kuzey Kutbu'nda yapılan bir deneme sırasında bir füzenin düştüğünü hatırlatıyor. Ancak gazete, Putin'in zekice bir hamle yaptığını ve konuşmasında, Amerikan tasarımı savunma sistemlerinin kusurlarını ve açıklarını öne çıkardığını kaydediyor. Buna göre Putin, Amerikan füze savunma sistemlerinin çok yüksekten uçan nükleer füzelerin daha havadayken, hedeflerine erişmeden imha edilecekleri ilkesini hedef aldı. Rus lider, yeni füzeler alçaktan uçtukları için imha edilmelerinin imkansız olduğunu söyledi. Putin konuşmasında ayrıca hükümetin bir yandan Rus Ordusu'nu güçlendirirken diğer yandan Rus halkının yaşam kalitesini yükseltmek için çok ciddi harcamalar yaptığını da belirtti. Rusya'daki yoksulluk oranını 2024'e kadar düşüreceği sözü veren Putin, sağlık hizmetlerine yapılan yatırımların arttırılacağını, emekli maaşlarınınsa yükseltileceğini söyledi. Putin ayrıca Rusya'da şu anda 73 yıl olan ortalama yaşam süresini 2030'a kadar 80 yılın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini de vurguladı.