2 Mart Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Amerika'nın tüm savunma sistemlerini bertaraf edebilecek kapasiteye sahip kıtalararası nükleer cruise füzelerine ve nükleer torpillere sahip olduğu ve Başkan Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi uygulayacağı açıklamalarıyla ilgili haberlere geniş yer ayırıyor.
New York Times, Putin'in Batılı ülkeleri yeni nesil nükleer silahlarla tehdit ettiğini yazıyor. Habere göre Putin'in animasyonlu video görüntüleriyle tanıttığı silah sistemi, yüksek menzilli ve çok hızlı. Putin, Rusya'nın bu yeni silahlarının savunma sistemleri tarafından imha edilmesinin mümkün olmadığını kaydediyor. Kimi uzmanlar, hile taktiklerinin Rus askeri doktrininin en önemli parçalarından biri olduğunun altını çiziyor ve Putin'in blöf yapıyor olabileceğini öngörüyor. Amerikalı yetkililerse Putin'in iddialarının tersine, nükleer cruise füzelerinin henüz kullanılabilir seviyeye gelmediğini, Kuzey Kutbu'nda yapılan bir deneme sırasında bir füzenin düştüğünü hatırlatıyor. Ancak gazete, Putin'in zekice bir hamle yaptığını ve konuşmasında, Amerikan tasarımı savunma sistemlerinin kusurlarını ve açıklarını öne çıkardığını kaydediyor. Buna göre Putin, Amerikan füze savunma sistemlerinin çok yüksekten uçan nükleer füzelerin daha havadayken, hedeflerine erişmeden imha edilecekleri ilkesini hedef aldı. Rus lider, yeni füzeler alçaktan uçtukları için imha edilmelerinin imkansız olduğunu söyledi. Putin konuşmasında ayrıca hükümetin bir yandan Rus Ordusu'nu güçlendirirken diğer yandan Rus halkının yaşam kalitesini yükseltmek için çok ciddi harcamalar yaptığını da belirtti. Rusya'daki yoksulluk oranını 2024'e kadar düşüreceği sözü veren Putin, sağlık hizmetlerine yapılan yatırımların arttırılacağını, emekli maaşlarınınsa yükseltileceğini söyledi. Putin ayrıca Rusya'da şu anda 73 yıl olan ortalama yaşam süresini 2030'a kadar 80 yılın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini de vurguladı.
New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüksek gümrük vergileri getirme kararıyla ilgili habere yer veriyor. Gazete, piyasaların Trump'ın açıklamasına sert tepki verdiğini, borsaların düşüşe geçtiğini yazıyor. Habere göre Trump, sektörün önde gelen yöneticileriyle, Beyaz Saray içinde birçok kişiyi şaşkınlığa uğratan acele bir toplantı yaptı. Trump, gümrük vergisine ilişkin resmi kararı haftaya imzalayacağını söyledi ve kararın etkilerinin çok uzun süre hissedileceği sözü verdi. Trump'ın bazı danışmanlarının tavsiyelerinin aksi doğrultusunda aldığı karara yöre yabancı ülkelerden ithal edilen çeliğe yüzde 25, alüminyumaysa yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirilecek. Trump, uygulamanın tüm ülkeler için geçerli olacağını, herhangi bir ülkeye imtiyaz sağlanmayacağını da kaydetti. Kararın temelindeyse ithal metallerin Amerikan sanayiini zayıflattığı ve buna bağlı olarak ulusal güvenliği tehdit ettiği görüşü yatıyor. Trump Yönetimi, özellikle Çin'in ucuz metal ihracatıyla mücadele etmeyi amaçladığını kaydediyor. Ancak gazeteye göre ağır gümrük vergisi uygulaması, en çok, gerek Amerikan şirketleri gerekse Amerikan Ordusu'nun çelik ve alüminyum ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılayan Kanada gibi müttefikleri etkileyecek. Gazete, borsaların karara ani tepki verdiğini, Standard and Poor's 500 endeksinin yüzde 2'ye yakın değer kaybettiğini bildiriyor. Çelik ve alüminyuma dayalı otomotiv firmalarının ve uçak imalatçısı Boeing'in hisselerinde de düşüş kaydedildi.
Washington Post ise Rusya lideri Putin'in, Rusya'nın Amerikan füze savunma sistemlerini işlevsiz kılacak yeni silahlar geliştirdiğiyle ilgili açıklamalarının Rus-Amerikan ilişkilerine nasıl yansıyacağıyla ilgili bir değerlendirmeye yer ayırıyor. Gazete, iki ülke arasındaki ilişkilerin Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bu kadar gerildiğini kaydediyor. Uzmanlara göre iki ülkenin birbiriyle olan ilişkisine damgasını vuran sözlü saldırılar, diplomatik ilişkilerde yaşanan aksamalar ve askeri gövde gösterileri, küresel güvenliği tehdit eder nitelikte. Rusya ve Amerika'nın siber güvenlik, Ukrayna, Suriye, silahlanma başta olmak üzere çözmesi gereken birçok mesele var. Ancak uzmanlar, ilişkilerin donma noktasına geldiği şu günlerde karşılıklı diyalog olasılığının düşük olduğunu kaydediyor. Amerika Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya'yı, Amerika'ya yönelik bir numaralı stratejik tehdit olarak görüyor ve savunma bütçesindeki artışın Rusya kaynaklı tehditlere yanıt vermek için şart olduğunu söylüyor. Gazete, bu konuda, hem Bill Clinton hem de George W Bush'un başkanlıkları sırasında Rusya politikalarıyla ilgili üst düzey görevler üstlenen Andrew Weiss'ın görüşlerine başvurmuş. Weiss, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin eleştirilere rağmen Moskova'yla diyalog yolunun açılması gerektiğini ısrarla vurguladıklarını hatırlatıyor. Ancak Weiss'a göre Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması yönünde yasa çıkaran Kongre, Rusya konusunda bu iki bakanlıkla aynı çizgide değil. Uzman, Putin'e taviz verilmesi şeklinde algılanacak her türlü girişimin Senato'da engelleneceği uyarısında bulunuyor.
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