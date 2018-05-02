2 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın Başkan Trump'ın avukatlarıyla 5 Mart'ta gergin bir havada geçen bir görüşme yaptıklarını bildiriyor. Gazete, görüşmede avukatlarının Trump'ın federal savcılarla görüşmek gibi bir zorunluluğu bulunmadığını söylediğini yazıyor. Ancak habere göre Mueller, Trump'ın o dönemdeki avukatı John Dowd'a, böyle bir durumda büyük jüri önünde ifade vermesi için Trump'a resmi tebligat gönderme seçenekleri olduğunu söyledi. Avukat John Dowd buna sert tepki gösterdi ve gazetenin iki kaynağına göre, ”Bu bir oyun değil, Amerikan başkanının işine engel oluyorsunuz” dedi. Gazete, Mueller'ın Trump'la görüşme talebinde bulunması olasılığının yarattığı karmaşanın John Dowd'un istifasıyla sonuçlandığını bildiriyor. Habere göre Mueller'ın ekibi, Trump'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmeden sonra avukatlara Trump'a yöneltmeyi planladıkları soruları kapsayan konu başlıklarının ayrıntılarını iletti. Trump'ın avukatlarından Jay Sekulow, bu konu başlıkları ışığında Mueller'ın Başkan'a sorması muhtemel yaklaşık 50 soruluk bir liste hazırladı, hatta listenin ayrıntıları, dün New York Times gazetesinde yayınlandı. Sorular, Rusya'yla ilişkilerden Trump'ın şirketleriyle ilgili ayrıntılara, porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan sus payı ödemesinden eski FBI Başkanı James Comey'nin kovulmasına birçok tartışmalı alanı kapsıyor. Gazete Trump'ın hukuk ekibinin şu anda Mueller'ın taleplerine nasıl yanıt vermeleri gerektiğinin hesabını yaptığını yazıyor. Gazete ayrıca, Mueller'ın Trump'ı ifade vermeye zorlamak için resmi tebligat gönderme yolu seçmesi durumunda soruşturmayı geciktirecek ve meselenin Anayasa Mahkemesi'ne sevk edilmesine neden olacak hukuki bir çekişmenin patlak verebileceğini bildiriyor.
Washington Post bugün ayrıca haftalar süren zorlu bir serüvenden sonra Amerika'ya sığınma talebiyle Amerika-Meksika sınırına varan Orta Amerikalı göçmen konvoyuyla ilgili ayrıntıları aktarıyor. Gazete, Başkan Trump'ın ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle sığınmacıları Amerika'ya sokmayacağı sözüne rağmen yetkililerin Amerikan yasaları ve uluslararası hukuk doğrultusunda küçük bir grup sığınmacının sınırı geçmesine izin verdiğini yazıyor. Habere göre 150 sığınmacıdan 25'i, sığınma başvurusunda bulunmak üzere California'nın Meksika sınırı yakınındaki San Diego kentine getirildi. Bu gelişme, Trump'ın çoğu kadın ve çocuklardan oluşan konvoyu durdurma çabalarına inen bir darbe olarak algılanıyor. Trump, şimdiye kadar konvoyu durdurmak için Ulusal Muhafiz birliklerini sınıra sevk edeceğini, daha sıkı göçmenlik uygulamaları getireceğini söyleyerek güç gösterisinde bulunmuştu. Ancak gazete gerçeğin farklı olduğunu, Trump Yönetimi'nin sığınma talebinde bulunan bu göçmenler karşısında eli kolu bağlı olduğunu yazıyor. Bunun nedeni, federal yasaların ve uluslararası anlaşmaların sığınma taleplerine yanıt verilmesini zorunlu kılması. Ancak gazete, sığınma sürecinin uzun yıllar alabileceğini hatırlatıyor.
New York Times ise dün ana sayfasında yer verdiği özel savcı Robert Mueller'ın Trump'a yönelik sorularıyla ilgili haberinin devamı olarak Trump'ın içinde bulunduğu hukuki zorluğun ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Charlie Savage imzalı ve ”Mueller'le Görüşmek Neden Mayın Tarlasında Yürümek Demek?” başlıklı haberinde Trump'ın karşı karşıya olduğu hukuk çıkmazını irdeliyor. Habere göre Mueller'ın elinde, Trump'a yakın dört kişinin federal savcılara yalan söylediklerini itiraf etmeleri ve savcılık makamıyla işbirliği yapmaları gibi ciddi bir koz var. Mueller'ın Trump'la ele almak istediği meselelerin kapsamının ne kadar geniş olduğu göz önünde bulundurulduğunda hukuk ekibinin Başkan'ı Mueller'la yapacağı görüşmeye hazırlamalarının ne kadar zor olacağını anlamak güç değil. Ancak Trump'ın hukuk ekibinin önündeki asıl sorun, Robert Mueller'ın şimdiye kadar yürüttüğü soruşturma sonucunda ne gibi bilgilere ulaştığını, elinde nasıl kanıtlar olduğunu tam olarak kestirememeleri. Hukuk uzmanları, Mueller'ın sorularının derin ayrıntılara indiğini, bunun da her zaman gerçeği söylememesiyle ve Twitter üzerinden fevri açıklamalar yapmasıyla bilinen Başkan için çok ciddi bir sorun oluşturduğunu kaydediyor. Uzmanlar ayrıca olası bir Trump-Mueller görüşmesinin birkaç saatte bitecek bir sorgulama olmayacağını, konu başlıklarının kapsamına bakıldığında en az iki günlük bir ifadenin söz konusu olduğu da vurguluyor. Gazete bir yandan da soruların Mart ayında hazırlandığının ve o zamandan bu yana değişmiş olabileceğinin de altını çiziyor.
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