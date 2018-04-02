2 Nisan Amerikan Basınından Özetler

Washington Post gazetesi, California eyaletinin başkenti Sacramento’da polisin silahsız bir siyahı vurarak öldürmesinin ardından yayılan protesto eylemlerine ana sayfadan yer vermiş. Haberde polisin geçen ay iki çocuk babası Stephon Clark’ı 20 kez ateş ederek öldürmesinin ardından protesto gösterilerinde gerginliğin hüküm sürdüğü, otoyolların kapatıldığı, NBA maçlarına girişin engellendiği belirtiliyor. Habere göre gösterilerdeki gerilim Cumartesi günü şerifin aracının bir protestocuya çarpmasının ardından tavan yaptı. Ancak haberde gerilime rağmen ilerleme de kaydedildiği belirtiliyor. Clark’ın öldüğü günden bu yana kentte protesto gösterileri düzenlenirken şu ana dek yalnızca iki kişi gözaltına alındı. Sacramento Kings basketbol takımı oyuncuları Clark’ın çocukları için eğitim fonu başlattı ve Belediye Başkanı Darrell Steinberg geçen hafta yapılan cenaze töreninin ardından Clark’ın ailesiyle birlikte yürüdü. Gösterileri düzenleyenler de özellikle kentin ilk siyah polis şefi olan Daniel Hahn’ın olayları ele alış biçimiyle ilgili iyimser. Hahn’ın olayın kamera görüntülerini hızla yayınlaması ve eyelet baş savcısından soruşturmayla ilgili yardım istemesi olumlu gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Washington Post’un bir diğer ana sayfa haberi ‘Artık DACA yok’ başlığını taşıyor. Haberde Trump’ın pazar günü attığı Tweet’lerle Dreamers olarak bilinen belgesiz göçmenlerin durumunu yasal hale getirmek için anlaşma yapılmayacağını söylediği ve Meksika’yı sınır güvenliğini arttırmaması halinde NAFTA olarak bilinen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’ndan çekilmekle tehdit ettiği kaydediliyor. Habere göre ‘Trump Amerika’ya çocuk yaşta getirilen milyonlarca belgesiz göçmenin geleceklerini tehlikeye atıyor’. Başkan Trump Kongre’deki Cumhuriyetçiler’e de daha sert göçmenlik yasaları hazırlamaları çağrısı yaptı. Trump’ın mesajlarından biri "Yakala ve sal kanunu gibi gülünç Demokrat yasalar yüzünden Sınır Devriye Polisi sınırda görevini layıkıyla yapamıyor" şeklindeydi. Fox haber kanalının yasadışı göçmenlerin karavanlarla ülkeye girdiğini gösteren haberinin ardından gelen diğer mesajındaysa Trump "Daha tehlikeli hale geliyorlar. Karavanlarla geliyor. Cumhuriyetçiler daha sert kanunlar için derhal nükleer seçeneklere gitmeli. Artık DACA anlaşması yok" ifadelerini kullandı. Haberde Trump’ın mesajlarının tabanını etkileyeceğini ancak yönetimin politikalarında bir değişikliğe işaret etmiyor olabileceği belirtilse de Trump’ın Twitter açıklamalarının Beyaz Saray tarafından resmi başkanlık açıklamaları olarak nitelendirildiği de hatırlatılıyor.