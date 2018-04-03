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2 Nisan Pazartesi Gününden Fotoğraflar

03.04.2018 18:06 | Son Güncelleme

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar

2 Nisan Pazartesi Gününden Fotoğraflar

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
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