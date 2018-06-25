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2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2018 20:57 | Son Güncelleme

Nebraska eyaletinde yaşayan Kendra Jackson, burnunun sürekli akmasından şikayetçiydi.

Öyle ki bu durum kadının hayatını kabusa çevirmiş, günlük yaşamından gece uykularının bölünmesine kadar etki etmeye başlamış.

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu... Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

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Nebraska eyaletinde yaşayan Kendra Jackson, burnunun sürekli akmasından şikayetçiydi.
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Öyle ki bu durum kadının hayatını kabusa çevirmiş, günlük yaşamından gece uykularının bölünmesine kadar etki etmeye başlamış.
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Birçok kez doktora giden ancak yapılan testlerde kesin sonuç alamayan Jackson, “Doktorlar sürekli olarak soğuk algınlığı, nezle ya da alerjik reaksiyonlar nedeniyle burnumun aktığını söylüyordu” dedi.
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Akıntının zamanla giderek arttığını ve adeta ‘şelale’ gibi olduğunu belirten Jackson, “Uyku uyuyamıyordum, zombi gibi olmuştum” diyor.
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Jackson’ın bu durumu, 2013’te geçirdiği bir trafik kazasının ardından başlamış.
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Buradan yola çıkarak beyin cerrahisi üzerine çalışmalar yapan bir kliniğe giden Jackson, aradığı tedaviyi burada buldu.
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Jackson’ın kaza sonrası beyin travması geçirdiği belirleyen doktor Christie Barnes, kadının o günden bu yana beyin sıvısının burnundan aktığını tespit etti.
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Duydukları karşısında şok geçiren Jackson kısa süre sonra ameliyata alınırken, beynindeki hasarın giderilmesi sonucunda 5 yıllık kabusundan kurtuldu.
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