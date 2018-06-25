Öyle ki bu durum kadının hayatını kabusa çevirmiş, günlük yaşamından gece uykularının bölünmesine kadar etki etmeye başlamış.

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu... Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

1 / 8 Nebraska eyaletinde yaşayan Kendra Jackson, burnunun sürekli akmasından şikayetçiydi.

2 / 8 Öyle ki bu durum kadının hayatını kabusa çevirmiş, günlük yaşamından gece uykularının bölünmesine kadar etki etmeye başlamış.

3 / 8 Birçok kez doktora giden ancak yapılan testlerde kesin sonuç alamayan Jackson, “Doktorlar sürekli olarak soğuk algınlığı, nezle ya da alerjik reaksiyonlar nedeniyle burnumun aktığını söylüyordu” dedi.

4 / 8 Akıntının zamanla giderek arttığını ve adeta ‘şelale’ gibi olduğunu belirten Jackson, “Uyku uyuyamıyordum, zombi gibi olmuştum” diyor.

5 / 8 Jackson’ın bu durumu, 2013’te geçirdiği bir trafik kazasının ardından başlamış.

6 / 8 Buradan yola çıkarak beyin cerrahisi üzerine çalışmalar yapan bir kliniğe giden Jackson, aradığı tedaviyi burada buldu.

7 / 8 Jackson’ın kaza sonrası beyin travması geçirdiği belirleyen doktor Christie Barnes, kadının o günden bu yana beyin sıvısının burnundan aktığını tespit etti.